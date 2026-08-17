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Nike Black Friday 2026 – træningstøj

(41)
Nike Air
Nike Air Windrunner-løbejakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Air
Windrunner-løbejakke til mænd
27% rabat
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
26% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
29% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Plisserede bukser til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Plisserede bukser til kvinder
29% rabat
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Bukser til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport Classic
Bukser til mænd
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-fleecebukser til mænd
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-fleecebukser til mænd
28% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Plisseret jakke til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Plisseret jakke til kvinder
26% rabat
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Løbebukser til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Brooklyn
Løbebukser til kvinder
28% rabat
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisjakke til mænd
NikeCourt Heritage
Tennisjakke til mænd
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Maskinstrikket Jordan Dri-FIT-fodboldtracksuit til mindre børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Maskinstrikket Jordan Dri-FIT-fodboldtracksuit til mindre børn
27% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til kvinder
28% rabat
Club Atlético de Madrid Strike Third
Club Atlético de Madrid Strike Third Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldtracksuit til mænd
Genanvendte materialer
Club Atlético de Madrid Strike Third
Maskinstrikket Nike Dri-FIT Total 90-fodboldtracksuit til mænd
28% rabat
Air Jordan
Air Jordan Løbejakke til mænd
Genanvendte materialer
Air Jordan
Løbejakke til mænd
28% rabat
Nike Air
Nike Air Vævede træningsbukser til større børn
Nike Air
Vævede træningsbukser til større børn
28% rabat
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
Genanvendte materialer
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
26% rabat
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Maskinstrikket Dri-FIT Shori-løbejakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Tech
Maskinstrikket Dri-FIT Shori-løbejakke til mænd
22% rabat
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
26% rabat
Paris Saint-Germain Strike Third
Paris Saint-Germain Strike Third Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til kvinder
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Third
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til kvinder
28% rabat
Nike Club
Nike Club Vævet tracksuit til mænd
Nike Club
Vævet tracksuit til mænd
29% rabat
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Løbejakke med lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Brooklyn
Løbejakke med lynlås til kvinder
29% rabat
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT-tennisbukser med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Advantage
Dri-FIT-tennisbukser med mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Opvarmningsbukser til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport JAM
Opvarmningsbukser til mænd
29% rabat
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Opvarmningsjakke til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport JAM
Opvarmningsjakke til mænd
26% rabat
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd
28% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT-tracksuit med hætte til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Dri-FIT-tracksuit med hætte til større børn
28% rabat
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballbukser i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballbukser i fleece til mænd
26% rabat
Paris Saint-Germain Strike Third
Paris Saint-Germain Strike Third Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Third
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Nike
Nike Todelt Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)
Nike
Todelt Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)
25% rabat
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Bukser til mænd
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Bukser til mænd
29% rabat
Nike Tech
Nike Tech Joggers i fleece til mænd
+1
Nike Tech
Joggers i fleece til mænd
29% rabat
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-joggers til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-joggers til større børn (piger)
25% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggers med mellemhøj talje til kvinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggers med mellemhøj talje til kvinder
29% rabat
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90-fodboldtræningsjakke til større børn
Udsolgt
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90-fodboldtræningsjakke til større børn
27% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtracksuit til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtracksuit til mænd
28% rabat
Nike Tech
Nike Tech Maskinstrikkede Dri-FIT Shori-bukser til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Maskinstrikkede Dri-FIT Shori-bukser til mænd
29% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Vævet tracksuit til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Vævet tracksuit til større børn
27% rabat
Nike Air
Nike Air Hybrid-utilityjakke med lynlås til mænd
Nike Air
Hybrid-utilityjakke med lynlås til mænd
29% rabat
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Nike Stride
Nike Stride Repel UV-træningsjakke til børn
Genanvendte materialer
Nike Stride
Repel UV-træningsjakke til børn
28% rabat
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
29% rabat
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd
28% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT-tracksuit med hætte til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Dri-FIT-tracksuit med hætte til større børn
28% rabat
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballbukser i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballbukser i fleece til mænd
26% rabat
Paris Saint-Germain Strike Third
Paris Saint-Germain Strike Third Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Third
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Nike
Nike Todelt Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)
Nike
Todelt Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)
25% rabat
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Bukser til mænd
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Bukser til mænd
29% rabat
Nike Tech
Nike Tech Joggers i fleece til mænd
+1
Nike Tech
Joggers i fleece til mænd
29% rabat
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-joggers til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-joggers til større børn (piger)
25% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggers med mellemhøj talje til kvinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggers med mellemhøj talje til kvinder
29% rabat
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90-fodboldtræningsjakke til større børn
Udsolgt
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90-fodboldtræningsjakke til større børn
27% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtracksuit til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtracksuit til mænd
28% rabat
Nike Tech
Nike Tech Maskinstrikkede Dri-FIT Shori-bukser til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Maskinstrikkede Dri-FIT Shori-bukser til mænd
29% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Vævet tracksuit til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Vævet tracksuit til større børn
27% rabat
Nike Air
Nike Air Hybrid-utilityjakke med lynlås til mænd
Nike Air
Hybrid-utilityjakke med lynlås til mænd
29% rabat
Chelsea FC Strike Third
Chelsea FC Strike Third Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike Third
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT Total 90-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Nike Stride
Nike Stride Repel UV-træningsjakke til børn
Genanvendte materialer
Nike Stride
Repel UV-træningsjakke til børn
28% rabat
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
29% rabat