Træningspodcast: Kevin Love

I denne episode taler vi med Kevin Love, power forward for Cleveland Cavaliers. Da Kevin blev udtaget til NBA i 2008, havde han behov for at finde en måde at håndtere de fysiske og mentale krav til at spille på professionelt niveau. I dag er Kevin ikke blot fem gange NBA all-star eller 2016 NBA-mester. Han er også en dedikeret udøver og fortaler for mental sundhed. Ved at indarbejde yoga i sit daglige træningsprogram har Kevin opnået forståelse for forbindelsen mellem krop og sind. Det kan have stor indflydelse på alle fitness-facetter at tage sig tid til at trække vejret, meditere og sætte sig et mål, uanset hvor småt det end er.