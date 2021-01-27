Bænkpres bør primært anvendes til styrke- og massefokuseret træning. Tag dig tid, og fokuser på din form. Hvis du vil opbygge styrke eller muskler, skal du starte med 3 sæt på 12 til 15 gentagelser med en vægt, der føles udfordrende, men som kan gennemføres på de sidste 3 til 5 gentagelser. Efter et par uger kan du øge vægten og gå ned til 3 sæt på 10 til 12 gentagelser. To til tre uger efter kan du så øge vægten igen og sænke antal gentagelser til 3 sæt med 6 til 10 gentagelser. Hvis du ønsker at opbygge styrke, kan du prøve 3 til 5 sæt med 1 til 3 gentagelser ved en vægt, der føles meget udfordrende for hver gentagelse.