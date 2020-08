Gør det nemmere

Gør belastningen lettere ved at bruge en tom vægtstang (hvilket betyder, at der ikke lægges vægtplader på; en typisk vægtstang til kvinder vejer cirka 16 kilo, mens en typisk vægtstang til mænd vejer 20 kilo – så det er stadig en del. Eller du kan løfte håndvægte i stedet, men bemærk at tunge håndvægte kan være endnu mere udfordrende, fordi din stærkere side ikke kan kompensere for at hjælpe dig med at fordele vægten. Hvis det er vanskeligt for dig at lave den fulde bevægelse, kan du lave et gulvpres ved at ligge på ryggen på gulvet og sænke dine arme, indtil dine triceps rammer gulvet.