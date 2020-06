Skab din egen rutine før sengetid

Det ville være godt at bruge en time på at komme ned i gear før sengetid, men selv 10 minutter hver aften er nok til at signalere til hjernen, at det er tid til at lukke ned.



Et ritual før sengetid hjælper din krop med at geare ned og bevæge sig over i søvnen, siger søvneksperten Cheri Mah, der er Nike Performance Council Member og Research Fellow på University of California San Franciscos Human Performance Center and School of Medicine.



Jeg kan godt lide at tage et varmt brusebad, som det er bevist hjælper med at fremme søvnen, og at undgå skærme, da de udsender blåt lys, der stimulerer din hjerne. Men ærlig talt kan dit ritual være hvad som helst, der får dig til at slappe af: Skriv dagbog, brug et par minutter på åndedrætsøvelser, læs en bog.



Ved at følge samme rutine i et par minutter hver aften, kan du hjælpe din krop til at mærke, at det er tid til at falde i søvn, da vi er vanedyr i højere grad, end vi er klar over.



Så vælg den mest afslappende måde at bruge 10 minutter før sengetid, og prøv at gøre det til en fast del af dit ritual før sengetid.