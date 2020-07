Trained Podcast: Fordelene ved fysioterapi

Storhed kommer ikke af sig selv, det træner man sig til. Med dette i tankerne udforsker Nikes "Trained"-podcastserie det banebrydende ved holistisk fitness for at hjælpe dig med at blive bedre til at træne og blive en bedre atlet. Opdag de nyeste innovationer, den seneste viden og trends fra brancheeksperter i træningsverdenen.



Hvis du tænker på fysioterapi som noget, man gør, når man er blevet skadet, så giver du det ikke den anerkendelse, det fortjener. Fysioterapeut og ejer af de innovative Myodetox-klinikker, Vinh Pham, tror på, at manuel terapi også kan få dig til at bevæge dig friere – så du får mest muligt ud af din træning i virkelig, virkelig lang tid. I dette afsnit beskriver Vinh, hvordan hans tilgang til restitution skaber røre inden for fysioterapien, et felt, som er under konstant udvikling, og hvorfor du bør bruge en skumrulle på dine abs. Han kommer også med DIY PT-øvelser til hjemmet, som du kan udføre på ti minutter om dagen, og som hjælper dig med at minimere smerter og maksimere din bevægelsesfrihed.