Styrke-remix: Familieudgave

Danseinspireret træning til dig og dine børn

At bevæge sig sammen som familie er en sjov måde at få kvalitetstid sammen. Denne øvelse med høj intensitet vil med garanti få jer til at grine ligeså meget, som den vil få jer til at svede.



Vi ved, at det kan være svært at holde børn interesserede i disse tider, så vores tema for denne uge er: "Stærkere end du tror". Tag et kig indenfor, tag et spadestik dybere, og vær klar på at bygge de indre muskler, og få den indre kritiker til at tie stille. Denne endeløse energifest bringer hele familien sammen for at brænde stressen af med masser af hop og eksplosive bevægelser.