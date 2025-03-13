Sådan måler du din Nike-sports-bh

For mange atleter er sports-bh'en en afgørende del af ethvert træningsoutfit. Dette skyldes, at en sports-bh er et af de mest tekniske stykker tøj, en atlet kan eje, forklarer Tara Sweeney, der er teknisk designer af Nike-sports-bh'er.

Men den ideelle pasform handler om mere end bare mål. "At finde den rigtige sports-bh handler om at finde balancen mellem komfort og støtte i forhold til størrelsen på og fastheden af dine bryster, din kropstype og hvilke aktiviteter, du skal lave", siger Sweeney.

For at finde den rigtige pasform har Sweeney vejledt i, hvordan du måler din bryststørrelse.