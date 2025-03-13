Sådan måler du din Nike-sports-bh
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En teknisk designer af Nike-sports-bh'er giver tips til, hvordan du måler din sports-bh-størrelse og finder den bedste pasform.
For mange atleter er sports-bh'en en afgørende del af ethvert træningsoutfit. Dette skyldes, at en sports-bh er et af de mest tekniske stykker tøj, en atlet kan eje, forklarer Tara Sweeney, der er teknisk designer af Nike-sports-bh'er.
Men den ideelle pasform handler om mere end bare mål. "At finde den rigtige sports-bh handler om at finde balancen mellem komfort og støtte i forhold til størrelsen på og fastheden af dine bryster, din kropstype og hvilke aktiviteter, du skal lave", siger Sweeney.
For at finde den rigtige pasform har Sweeney vejledt i, hvordan du måler din bryststørrelse.
Sådan måler du din Nike-sports-bh-størrelse
For at kunne måle dig selv korrekt i forhold til at finde en Nike-sports-bh bør du ifølge Sweeney have en lingeri-bh uden indlæg på, som giver lidt afstand mellem brysterne.
Find din bh-størrelse
Find din bryststørrelse med denne test i to trin. Før du starter, skal du have en bh uden indlæg på, der understøtter din naturlige form – ikke en bralette eller foret bh.
Først skal du måle under brystet
Mål omkring bh'ens underkant, lige under brysterne. Målebåndet bør føles tætsiddende. Rund op til det nærmeste mål. Hvis du ikke har et målebånd, kan du bruge et snørebånd og en lineal. Følg instruktionerne ovenfor. Læg snoren ud på en flad overflade, og mål den med linealen.
Derefter skal du måle din skål
Hold målebåndet parallelt med gulvet, og læg målebåndet hen over den fyldigste del af dit bryst. Mål fra midt på dit bryst og til der, hvor dit brystvæv stopper på den ene side (der hvor bøjlen ville sidde). Rund op til det nærmeste mål.
Din Nike-bh-størrelse
Baseret på dine svar er dette den bh-størrelse, som vi tror, vil passe dig bedst.
3 måder at finde ud af, om din sports-bh passer
For at sikre, at din bh passer perfekt, kan du lave denne hurtige test i tre trin i prøverummet (eller derhjemme).
1. Se på, hvor stram underkanten er
Når det kommer til funktionalitet, er underkanten af sports-bh'en det vigtigste element, bemærker Sweeney. For at teste om pasformen er god, kan du prøve, om du uden besvær kan have to fingre under underkanten, mens du har bh'en på. Her er nogle flere tips:
Bh'en er sandsynligvis for stor, hvis underkanten bevæger sig op, og skålområdet føles løst og ikke støttet, når du løfter dine arme.
Bh'en er sandsynligvis for lille, hvis underkanten føles for stram, og det er svært at lave dybe vejrtrækninger og bevæge sig frit.
2. Tjek stropperne
Bh'en er måske for stor, hvis du konstant føler et behov for at justere stropperne, eller hvis stropperne sidder langt ude på dine skuldre. Den er måske for lille, hvis stropperne lægger pres på din nakke, og hvis der er overdreven (og synlig) gnaven i skuldrene.
Hvis kantbåndet bliver på plads, når du løfter armene, så er det fint. Stropperne bør føles sikre, uden at nive.
Mere end halvdelen af alle kvinder har asymmetriske bryster. Justerbare stropper er en god måde at customise en sports-bh's pasform på, men Sweeney advarer imod, at stramningen af dem ikke bør bruges som løsning til en sports-bh, der ikke passer ordentligt i andre områder, fx hvis "skålen er for stor, eller underkanten er for løs".
3. Efterlign den aktivitet, som du planlægger at lave i bh'en
En bh bør hjælpe dig med at føle dig mere selvsikker og godt tilpas i din aktivitet eller sport. Den bedste måde at teste dette på, siger Sweeney, er at efterligne de bevægelser, du kommer til at lave, mens du har bh'en på, uanset om det er at bevæge dig igennem dit yndlingsflow i yoga eller lave en dyb squat. Den måde din sports-bh passer dig og bevæger sig med dig kan være lige så forskellig, som folk er forskellige.
Sådan finder du den bedste bh-størrelse: Overvej disse yderligere kriterier for pasformen
Selvom stropperne og underkanten oftest giver den bedste idé om, hvorvidt en bh passer rigtigt, er der et par andre ting, der kan indikere, at størrelsen er forkert, siger Sweeney:
A En bh, der er for lille, vil ofte:
- Have en halsudskæring og/eller et område under armene, der gør, at brysterne falder uden for skålene på siderne af bh'en
- Have en halsudskæring og/eller et område under armene, der sidder for lavt på kroppen
- Have et skålområde, der er for kort, hvilket kan betyde, at underkanten løber op og sidder på det nederste af brysterne frem for at sidde lige under brystvævet
En bh, der er for stor, vil ofte:
- Have ekstra stof, der krøller sammen eller samles i skålområdet
- Have en halsudskæring og/eller et område under armene, der sidder for højt, hvilket potentielt kan gøre, at den gnaver i nakken eller under armene og giver hudirritation
- Ikke give nogen kompression eller støtte eller vil gøre, at brysterne kan bevæge sig for meget
Find den rigtige Nike-sports-bh for dig
Der findes tre hovedtyper af Nike sports-bh'er. Få mere at vide om deres funktioner for at beslutte, hvilken der passer til dig.