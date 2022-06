Det bedste udstyr til løb i regnvejr

Den rigtige jakke kan gøre forskellen på, om du kommer hjem gennemblødt eller tør. Se efter en jakke, der giver dig beskyttelse mod både vand og vind, og som har helt lukkede sømme og lommer, der holder din elektronik tør.

Jakken skal desuden være åndbar og svedtransporterende, så du kan holde dig tør indenunder. Og kig efter en med en hætte, så du kan holde regnen væk fra hoved og nakke.

Hvis der er koldt udenfor, skal du vælge en jakke med syntetisk isolering i stedet for dun. Syntetisk isolering holder på varmen, selvom det bliver vådt. Du kan også vælge at tage en åndbar fleecejakke på under et vandtæt yderlag, afhængigt af temperaturen og hvad der er mest behageligt for dig. Her er nogle af vores mest populære valg til alle slags regnvejr, fra småregn til styrtregn.

STØVREGN

Du har brug for udstyr, der er let og vandbestandigt. Se efter jakker, der er designet til at holde dig aktiv og tør i vådt vejr. Det klarer en åndbar Nike Repel-jakke. Du kan vælge en, der passer til din stil, og som giver nok varme til årstiden.

VEDVARENDE REGN

Du har brug for udstyr, der holder dig tør, når vejret ikke gør det. Vælg en jakke, der beskytter dig mod regn og vind uden at være til gene. Du har brug for en anorak eller løbejakke med en holdbar barriere mod vind og regn. Nogle Nike-jakker kan foldes ind i en pose, hvilket gør dem perfekte til uforudsigeligt vejr. Hvis du har din elektronik med, skal du sørge for, at lommerne i din jakke er sikre. Og bliver det koldt, kan du tage en Nike Tech Fleece under regnlaget.

STYRTREGN

Du har brug for udstyr, der er vandtæt og giver fuldkommen beskyttelse mod regn og vand. Se efter en jakke med en solid GORE-TEX-membran, som gør, at sved kan fordampe, uden at der kommer vand ind. Og så er det bare at komme ud i regnen. Plask rundt i vandet. Og hold dig tør.