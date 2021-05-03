Den internationale fodboldspiller Ada Hegerbergs rutine i den gyldne time kan hjælpe dig med at score dine egne mål

Lettelsens suk: Til trods for det smarte navn er det faktisk utroligt enkelt at skabe din egen gyldne time. Du skal bare vælge den aktivitet, der får dig til at lyse op, og som du kan blive bedre til. Beslut dig så for, hvor lang din "time" skal være, hvor ofte du udfører den, og om du skal gøre det alene eller invitere nogle af dine venner.



"Der er ingen rigtige eller forkerte svar," siger Cacioppo, men din "time" bør være lang nok til, at du kan mærke, at du fordyber dig i aktiviteten (så nok 20 minutter eller længere). Du skal udføre den ofte nok til, at du stadig ser frem til den (det kunne være hver dag, en gang om ugen, en gang om måneden eller en gang hver sæson). Sæt din telefon på forstyr ikke, hold din kalender fri – gør det, der skal til for at beskytte dette tidsrum, tilføjer hun.



Og hvad skal du så foretage dig i løbet af din gyldne time? Gennemgå de basale færdigheder, som du lærte i starten; særligt dem, som du ikke har trænet i noget tid, siger Cacioppo. Og – dette er vigtigt – læg mærke til, om du smiler, mens du gør det. Hvis du ikke gør det, så har du nok fokus på det forkerte, så juster, indtil du får et smil på læben naturligt. Når du gør det, så er lyset måske helt rigtigt til at tage et billede, uanset om du vælger at gøre det eller ej.