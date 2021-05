Den internationale fodboldspiller Ada Hegerbergs rutine i den gyldne time kan hjælpe dig med at score dine egne mål

3. Du føler dig mere i kontrol.

Da din gyldne time er dig-tid – og generelt er ens fra gang til gang – "giver den dig et systematisk rum, hvor du omhyggeligt kan forholde dig til tanker og følelser, ting, der generelt er ukonkrete eller abstrakte, give dem struktur og forholde dig til dem i stedet for bare at føle, at du ikke har noget mål," siger Janelle.



Du kan med andre ord stole på, at denne rutine kan hjælpe dig med at arbejde dig gennem det, der er svært for dig, uanset om det er et knusende tab, et ødelagt parforhold eller en pandemi. Den varme følelse af noget velkendt kan hjælpe dig med at genvinde din energi og ro, siger Cacioppo, så du kan føle dig bedre i stand til at håndtere alle stressfaktorer – en lille ting, der kaldes udholdenhed.



"At have en gylden time er også en virkelig god måde at arbejde sig gennem udløsende faktorer," tilføjer Janelle. Lad os sige, at du kommer til at bebrejde dig selv, når du ikke sætter den personlige rekord, som du havde tænkt dig, du ødelægger en tegning, eller en rival kommer med en tarvelig bemærkning. "Du kan bruge din gyldne times sikre rum til at visualisere disse oplevelser, stille dig ind på, hvordan de føles, og planlægge en bedre reaktion, når de dukker op fremover", siger han.