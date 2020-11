Sådan kommer du i gang med at løbe længere på en sikker måde

En individuel måde at opnå fremskridt på

For at finde ud af, hvordan du skal opnå fremskridt, anbefaler Gabbett en mere individuel type vejledning, som han bruger til sine atleter: det akutte-til-vedvarende arbejdsbyrdeforhold. Det ligger måske ikke så godt i munden, men i praksis er det ret simpelt. "Det tager højde for, hvor meget du løb denne uge [det akutte], versus hvor meget du løb over de seneste fire uger [det vedvarende]", forklarer han. (Hvis du ikke har løbet i fire uger endnu, så hold fast i, hvad der føles som et relativt let antal kilometer til din første måned for at få en base at starte på, og brug så dette forhold igen og igen for at blive ved med at bygge på).



"Det er en feedback-cyklus", siger Gabbett. Hver gang du tilføjer din træningsbyrde via en ugentlig distance eller hastighed, så mærk efter, hvordan du har det lige bagefter ("Jeg knuste de bakker") og inden for 48 timer ("Mine ben er så ømme"). Baseret på begge udsagn bør du have nok info til at beslutte, om du skal sætte farten op, eller om du skal bruge mere tid på restitution, siger han.



Hvis du fx har løbet 16 kilometer om ugen de seneste fem uger og gennemførte 24 kilometer denne uge, så er den træningsbyrde 1,5 gange større. Hvis det føltes hårdt eller dårligt, skal du nok bruge en uge mere med 24 kilometer eller måske endda nedskalere til 16. Men hvis det føltes godt, kan du prøve at øge din distance med det samme forhold næste uge. Selv hvis du følte dig utroligt godt tilpas, kan det være bedst at holde dig til øgningen på 1,5. Forskning viser nemlig, at akut-til-vedvarende træningsbyrdeforhold inden for 0,8 til 1,3 blev associeret med lav skadesrisiko, men den skadesrisiko steg betydeligt, når forholdet var over 1,5.



En anden altafgørende metode til at hjælpe dig med fortsat at være en glad løber: styrketræning. Forskning peger på, at du kan hjælpe med at afværge nogle almindelige overtræningsskader ved at fokusere dit styrketræningsprogram specifikt omkring balde- og core-arbejde, da det klargør dine knogler, sener og muskler til bedre at kunne håndtere al den belastning, siger Mayer. Prøv at løbe hver anden dag, og styrketræn (og restituer, selvfølgelig) ind imellem.



Langsomt og stabilt lyder måske ikke sexet, men at blive en sundere atlet for livet? Det lyder skønt.