Sådan kommer du i gang med at løbe længere på en sikker måde

For at finde ud af, hvordan du skal opnå fremskridt, anbefaler Gabbett en mere individuel type vejledning, som han bruger til sine atleter: det akutte-til-vedvarende arbejdsbyrdeforhold. Det ligger måske ikke så godt i munden, men i praksis er det ret simpelt. "Det tager højde for, hvor meget du løb denne uge [det akutte], versus hvor meget du løb over de seneste fire uger [det vedvarende]", forklarer han. Hvis du ikke har løbet i fire uger endnu, så hold fast i, hvad der føles som et relativt let antal kilometer til din første måned for at få en base at starte på, og brug så dette forhold til at blive ved med at bygge på.



"Det er en feedback-cyklus", fortsætter Gabbett. Hver gang du tilføjer din træningsbyrde via en ugentlig distance, så mærk efter, hvordan du har det lige bagefter ("Jeg knuste de bakker") og inden for 48 timer ("Mine ben er så ømme"). Baseret på begge udsagn bør du have nok info til at beslutte, om du skal sætte farten op, eller om du skal bruge mere tid på restitution, siger han.



Hvis du for eksempel har løbet 10 kilometer om ugen i de seneste par uger, og du løb 15 kilometer i denne uge, så er arbejdsbyrden 1,5 gange større. Hvis det føltes hårdt og ubehageligt, så kan du tage endnu en uge med 15 kilometer eller ovenikøbet gå tilbage til 10. Men hvis det føltes godt, kan du prøve at øge distancen med 1,5 i næste uge. Selv hvis det føltes fantastisk, så er det måske bedst ikke at gå over 1,5: Forskning viser, at et akut-til-vedvarende arbejdsbyrdeforhold inden for 0,8 til 1,3 er forbundet med en lav risiko for skader, men den risiko stiger markant med et tal på over 1,5.

Et andet afgørende værktøj til at hjælpe dig med at løbe mere og mere selvsikkert: styrketræning. Forskning antyder, at hvis du fokuserer din styrketræning på balder og core, kan du skære ned på nogle almindelige overbelastningsskader, da de øvelser opbygger dine knogler, sener og muskler, så de bedre kan håndtere stressen, siger Mayer. Prøv at løbe hver anden dag, og flet styrketræning og restitution ind imellem løbeturene.

Tålmodighed (eller matematik) er måske ikke din stærke side, men når du ser forbedring uden smerter eller problemer, så sætter du måske mere pris på det – og på din krop, der bliver stærkere dag for dag.