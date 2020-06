Sådan håndterer du modgang i dit løb

03. Fokuser på det, du har indflydelse på

Bare fordi du ikke kan løbe, betyder det ikke, at du ikke kan forbedre din præstation. Fokuser i stedet på andre sider af løb.



Hvis du kan løbe (selv hvis det kun er et par minutter), så arbejd på din form. Læg mærke til, hvad dine arme, hofter, knæ og fødder laver: Er din hage foran dit bryst? Hvis du kan gøre det, så lander dine fødder nok under dine hofter. Er dine skuldre afslappede og lave, mens dine arme kører bagud og ikke fra side til side? Er dine hænder afslappede og passerer de langs din hoftekant? Den slags formtjeks kan hjælpde dig med at identificere svagheder og ubalance, som du kan arbejde på, selv når du ikke komme ud at løbe, fortæller Bennett.



Hvis du ikke kan komme ud at løbe, så øv dig i at tage dybe åndedrage helt ned i maven. Det vil hjælpe dig næste gang, du løber. Ved at tage dybe kontrollerede åndedrag helt ned i maven, forstørrer du det iltoptag, der driver musklerne. Træk vejret dybt ind, helt ned i maven og hold vejret, så du kan mærke et let tryk mod mellemgulvet. Slap af og ånd ud i et par sekunder. Prøv at gentage det i et par minutter. Disse dybe åndedrag vil hjælpe dig med at sænke din puls og berolige dig, når det bliver hårdt — på en løbetur eller i livet.



04. Fejr de små sejre

Løb handler ikke bare om hurtige tider eller lange distancer. Sæt små mål og beløn dig selv for at nå dem.



At sætte nye mål for succes vil hjælpe med at sætte det du lærer fra løb i perspektiv, så du kommer til at holde endnu mere af det.



05. Hold fokus på den lange bane

Af og til sker det, at en træningsplan går helt i vasken. I stedet for at fokusere på skuffelsen, så grib chancen for at se det som en mulighed for at fokusere på den lange bane, og tilgå din træning fra en anden vinkel. Uanset hvad din nye rutine er, så vær konsekvent, og når du kan, så byg dig selv op derfra.



"Det er afgørende at være konsekvent, men det har aldrig været meningen, at det skulle betyde konstant. Faktisk handler det om fleksibilitet", fortæller Bennett. "Hvis du ikke kan løbe i 50 minutter, så kan du måske løbe i 15 minutter. Hvis du ikke kan løbe overhovedet, så kan du måske lave nogle øvelser, danse, gå eller skrive i din løbe-logbog".



Den slags fleksibilitet vil ikke bare forbedre din form, det vil også holde dig mentalt engageret i sporten, fortæller Bennett.



"Du behøver ikke løbe hver dag, for at være en løber", fortæller han. "Og hvis du ikke løber, så kan du stadig få en masse af det gode ved en løbetur."