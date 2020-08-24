Sådan håndterer du modgang i dit løb

03. Fokuser på det, du kan kontrollere

Bare fordi du ikke kan løbe den tur, du har lyst til, betyder det ikke, at du ikke kan forbedre din præstation. Fokuser i stedet på andre sider af løbetræningen.



Hvis du kan løbe (selv hvis det kun er et par minutter), så arbejd på din teknik. Læg mærke til, hvad dine arme, hofter, knæ og fødder laver: Er din hage foran dit bryst? Hvis du sørger for det, så lander dine fødder sandsynligvis under dine hofter. Er dine skuldre afslappede og sænkede, mens dine arme kører bagud og ikke fra side til side? Er dine hænder afslappede, og passerer de langs dine hofter? Den slags teknik-tjek kan hjælpe dig med at identificere svagheder og ubalancer, som du kan arbejde på, selv når du ikke kan komme ud at løbe, fortæller Bennett.



Hvis du ikke kan komme ud at løbe, så øv dig i at tage dybe åndedrag, helt ned i maven. Det vil hjælpe dig næste gang, du løber. Ved at tage dybe, kontrollerede åndedrag helt ned i maven øger du din iltoptagelse, der giver energi til musklerne. Træk vejret ind, helt ned i maven, og tillad din mave at bule ud. Slap derefter af, og ånd ud i et par sekunder. Prøv at gentage dette i fem minutter. Disse dybe åndedrag vil hjælpe dig med at få pulsen ned og berolige dig, når det bliver hårdt – på en løbetur eller i livet.



04. Fejr de små sejre

Løb handler ikke bare om hurtige tider eller lange distancer. Sæt små mål, og beløn dig selv for at nå dem.



"Hvis du kun kan klare en tur frem og tilbage på vejen, så løb den tur frem og tilbage på vejen, og vær stolt af det", siger Bennett.



At sætte nye mål for succes vil hjælpe med at sætte det, du får ud af at løbe, i perspektiv, og få dig til at holde endnu mere af det.



05. Hold fokus på den lange bane

Lad os se sandheden i øjnene: Det sker, at et træningsprogram går helt i vasken. I stedet for at fokusere på skuffelsen, så grib chancen for at se det som en mulighed for at fokusere på den lange bane og tilgå din træning fra en anden vinkel. Uanset hvad din nye rutine er, så vær konsekvent, og når du kan, så byg ovenpå derfra.



"Det er afgørende at være konsekvent, men konsekvent har aldrig betydet konstant. Faktisk handler det at være konsekvent om fleksibilitet", fortæller Bennett. "Hvis du ikke kan løbe i 50 minutter, så kan du måske løbe i 15 minutter. Hvis du ikke kan løbe overhovedet, så kan du måske lave nogle øvelser, danse, gå en tur eller skrive i din løbe-logbog".



Den slags fleksibilitet vil ikke bare forbedre din form, den vil også holde dig mentalt engageret i sporten, fortæller Bennett.



"Du behøver ikke løbe hver dag for at være en løber hver dag", fortæller han. "Og selv hvis du ikke løber, så kan du stadig få en masse af det gode, som en løbetur giver dig".