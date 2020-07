Er vedholdenhed medfødt eller noget, vi udvikler?

Måske handler det ikke kun om motivation, men om vedholdenhed. Og der er forskel.



Vedholdenhed er evnen til at gå efter et mål, hvad enten det er en enkelt træningssession eller en ny uddannelsesgrad, selv når det er ubehageligt eller udfordrende, fortæller Alexandra Touroutoglou, PhD og adjunkt i neurologi på Harvard Medical School. Touroutoglou stod for nylig i spidsen for et studie, hvor dyr og menneskers hjerne blev undersøgt for at lære mere om dette træk, og hvorfor nogle af os (f.eks. crossfit-afhængige og yogier, der træner syv dage om ugen) har mere af det, mens andre trykker på snooze i stedet for at tage ned og træne.



Indledningsvist skal du vide dette: Svære opgaver som f.eks. træning aktiverer et neuralt knudepunkt kaldet anterior midcingulate cortex (eller aMCC), og nogle mennesker er født med mere udviklede knudepunkter. En højtfungerende aMCC kan forudse en opgaves fysiske krav og derefter effektivt samle kroppens energiressourcer til at håndtere opgaven. En aMCC, der fungerer i lavere grad, overvurderer derimod det påkrævede arbejde (eller omkostningerne) og undervurderer belønningen (fordelen).



Det interessante er, at Touroutoglous team fandt, at man ligesom med sine muskler kan træne sin veloplagthed i forhold til at gå efter et mål. "Det er muligt at øge funktionen af aMCC og dermed også sin vedholdenhed", udtaler hun. Kort sagt: Jo bedre du kan vurdere den indsats, det kræver at fuldføre en aktivitet, jo mere håndterbar bliver aktiviteten, og så er du mere tilbøjelig til også at udføre den.