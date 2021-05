Fem tips fra eksperter til håndtering af cravings efter mad

01. Spis sundt og godt så ofte som muligt.



Når vi oplever hyppige madlængsler, er det ofte vores krop, der prøver at sige: "Det føles ikke, som om jeg har fået det, jeg har brug for." Når det sker, så tag en ordentlig snak med dig selv for at identificere følelsen. Der er måske tale om store ernæringsmæssige huller, som narrer din krop til at tro, at den desperat har brug for det ene eller det andet for at overleve, siger Haysbert. Hav fokus på en balanceret kost bestående af kulhydrater, sunde fedtstoffer og protein, sørg for, at de fleste måltider hovedsageligt består af naturlige madvarer eller minimalt forarbejdede madvarer, og overvej at tage kontakt til en ernæringsekspert, hvis du stadig konstant bliver fristet.



02. Få mere søvn.



Søvn er en vigtig regulator for stofskiftet, siger Scott-Dixon. Forskning har vist, at utilstrækkelig søvn kan skrue op for aktiviteten i det der grådige hedonistiske system, som kan øge din lyst til at spise, og nogle gange overspise. Sørg for at få tilstrækkeligt med søvn (eksperter enige om mindst 7 timer om natten), så du holder stofskiftet i gang og mindsker sandsynligheden for madlængsler.



03. Spis ikke uden om dine madlængsler.



Hvis du nogensinde har holdt en trang til chips fra døren ved først at spise grøntsagsstænger, så saltstænger og så til sidst chips, så ved du, at du kunne have sparet dig selv både stress og kalorier, hvis du bare havde valgt chipsene til at starte med. Det sker ofte, siger Haysbert, fordi du spiser uden om den belønning, som din hjerne jagtede. Spring spiralen over ved bare at gå efter den madvare, du ikke kan holde op med at tænke på. Men først efter du grundigt har overvejet det næste trin ...





04. Vær ærlig over for dig selv.



Hvad så med det der "har-lyst-til"-system vs. dit "kan-lide"-system? For at navigere i det er du nødt til at være hudløs ærlig over for dig selv omkring den mad, der giver dig julelys i øjnene: Smager den nu også så godt? Det, du skal gøre, er at sætte farten ned og virkelig smage på det, du spiser, og så vurdere det nu og her for at se, om det lever op til dine høje forventninger, siger Scott-Dixon. Prøv at bedømme det på en skala fra 1 til 5: Er det en 4'er eller 5'er, eller måske snarere en 2'er eller 3'er? Er det det sidste, kan du måske lægge resten fra dig (og huske det øjeblik næste gang). Er det det første, jamen så nyd hver en bid. Husk, at det er helt menneskeligt – og selvkærligt – at spise lækker mad, siger Haysbert.





05. Udvid din kost.



Hvis du sætter begrænsninger for dig selv ved at have mange regler eller mad, du ikke må røre, og stresser over alt, du spiser, kan det gøre, at du ikke føler dig særligt menneskelig eller kærlig over for dig selv – og det kan bidrage til en stigning i madlængsler, siger Haysbert. Madlængsler er mindre hyppige, når vi spiser en varieret kost, fordi vores krop får en mere tilfredsstillende række næringsstoffer fra forskellige fødevarekilder, siger hun. Det er også naturligt at have lyst til ting, vi har sagt til os selv, vi ikke må få, tilføjer hun. Flyt fokus til de ting, du gerne må få (tænk "bowl med korn, masser af grønt og protein" i stedet for "én protein og to slags tilbehør"), og udvid dine muligheder ved at prøve nye sunde madvarer, foreslår Haysbert.



Og hvis du har brug for at høre det skåret ud i pap: En varieret kost betyder ikke, at du skal spise chokolade, is, fritter, pizza og cookies på én gang. Men hvis du alligevel gjorde det, ville den resulterende mavepine måske gøre, at du aldrig igen ville få trang til de madvarer ...