Fem tips fra eksperter til håndtering af cravings efter mad

En craving er kort sagt et pludseligt eller nagende behov for at spise noget og typisk rigtig meget af det. Og det er typisk mad, som ville få din træner/læge til at rynke brynene. Cravings kommer ofte, når du er sulten og derfor har lavt blodsukker og lav energi – opskriften på at impulsspise, siger Katherine Haysbert, som er certificeret kostvejleder og certificeret naturkok. Men cravings kan også ramme en, når man er propmæt. (Har du nogensinde slugt en kæmpe chocolate chip cookie, efter du har guflet en treretters menu i dig? Tænkte det nok).



Du føler måske, at du mister kontrollen, når du overgiver dig til trangen, og det gør du på en måde også. Vores krop har et hedonistisk, eller nydelsessøgende, system. Sammen med vores appetit er det med til at styre vores beslutninger om, hvad vi skal spise, baseret på den "belønning", en bestemt madvare vil give os, forklarer Krista Scott-Dixon, ph.d., og pensumleder ved Precision Nutrition.



Selvom cravings kan skyldes et fysiologisk behov for næring – hvis du fx springer morgenmaden over og nogle timer senere bogstaveligt talt savler ved synet af en sandwich – så er de fleste cravings psykologisk forbundet til det, Scott-Dixon kalder den "følelsesmæssige anæstesi", eller trøst, som visse madvarer kan give. Med andre ord: Jo jo, den cookie er måske så god, at det næsten ikke er til at fatte. Men den minder dig måske også om, da du bagte cookies som barn, hvilket giver dig en dejlig nostalgisk følelse.