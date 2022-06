Søvn er normalt ikke noget, folk tænker på i forbindelse med fitness. Men efter at Jeffrey Durmer, MD, ph.d., bemærkede manglen på støtte omkring søvn, da han var eliteatlet, og igen da hans døtre svømmede på nationalt niveau, besluttede han sig for selv at forske i det. I dag udgør dr. Durmer, som er neurolog, neuroforsker og læge med speciale i søvn, netop den støtte til topatleter. Gennem sit arbejde i NFL og med det amerikanske vægtløftningshold til sommerlegene i Tokyo i 2021 har han vist, at enkle taktikker som fx "sleep banking" (at sove på forhånd) kan have en stor betydning for ens præstation. Men først og fremmest har han vist, at søvn er restitution, og at en træningsrutine ikke er fuldendt uden nok af den. I dette afsnit besøger han podcastens vært Jaclyn Byrer for mere detaljeret at forklare, hvorfor søvn er afgørende for vores fysiske og mentale helbred. Han fortæller også, hvordan vi kan vide, om vi nu også får al den søvn, vi har brug for, og klæder os på til en mere veludhvilet fremtid.