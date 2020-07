Mange typer mad er designet til at appellere til, at børn får læssevis af raffineret sukker og kemikalier, der tilsættes for at holde maden frisk, siger Feit. Mens en pose chips eller en kage er helt i orden en gang imellem (det gælder også jer, mor og far), skal du fokusere på at lade dine børn spise sig mætte i naturlig og næringsrig mad så ofte som muligt. Det kan du fx gøre, i stedet for at stemple ting som gode eller dårlige (hvilket kan provokere starten på en forstyrrende tankevirksomhed omkring mad) ved at genskabe deres yndlingsmad, hvor du benytter ingredienser, du kan kontrollere. ”Det kan ikke blot hjælpe dem med at tænke på mad som et større koncept end den færdigmad, de ser på TV, de vil også have det sjovt i køkkenet sammen med dig, hvilket kan anspore til et positivt forhold til selve maden”, tilføjer Feit.



Prøv disse hjemmelavede snacks, der er rige på sunde kulhydrater, som nærer deres voksende kroppe. Pointen er ikke at fratage dem lækkerier, de elsker. Det gælder om at vise dine børn, at man kan skabe lige så lækre feel-good snacks og måltider med rigtige fødevarer i hjemmet.