Sådan fylder du dine børn med sund energi
Coaching
Af Nike Training
Sådan forvandler du de snacks, som dine børn elsker, til noget mere sundt og næringsrigt.
Hvis du laver hjemmelavede versioner af færdigmad, som dine børn er vilde med, kan du hjælpe dem med at opdage, hvordan rigtig mad, der laves derhjemme, kan være sjovt og smage vidunderligt. Vi har samlet fire forslag med opskrifter på snacks, der giver masser af energi og hjælper dig med at genopfinde klassikerne.
Du har sikkert helt styr på din morgenmad og din smoothie, som du indtager efter træning. Men når det handler om at give dine børn energi på de dage, hvor de er super aktive, føler du dig måske en smule fortabt i køkkenet.
Det fantastiske ved det er, at du ikke behøver at overtænke det. Børn har typisk ubegrænset energi i tanken, og de laver sandsynligvis ikke aktiviteter af sindssyg høj intensitet i længere perioder af gangen. Så deres kost bør støtte deres vækst og generelle udvikling, siger Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator hos Precision Nutrition. Uanset hvor aktive de er på en given dag, bør du altid prioritere magre proteiner, minimalt forarbejdede kulhydrater, sunde fedtstoffer, grøntsager og masser af vand, præcis samme mad, som du bør lave til dig selv.
Genskab deres yndlingssnacks ved at benytte ingredienser, du kan kontrollere.
Mange typer mad er designet til at appellere til, at børn får læssevis af raffineret sukker og kemikalier, der tilsættes for at holde maden frisk, siger Feit. Mens en pose chips eller en kage er helt i orden en gang imellem (det gælder også jer, mor og far), skal du fokusere på at lade dine børn spise sig mætte i naturlig og næringsrig mad så ofte som muligt. Det kan du fx gøre, i stedet for at stemple ting som gode eller dårlige (hvilket kan provokere starten på en forstyrrende tankevirksomhed omkring mad) ved at genskabe deres yndlingsmad, hvor du benytter ingredienser, du kan kontrollere. ”Det kan ikke blot hjælpe dem med at tænke på mad som et større koncept end den færdigmad, de ser på TV, de vil også have det sjovt i køkkenet sammen med dig, hvilket kan anspore til et positivt forhold til selve maden”, tilføjer Feit.
Prøv disse hjemmelavede snacks, der er rige på sunde kulhydrater, som nærer deres voksende kroppe. Pointen er ikke at fratage dem lækkerier, de elsker. Det gælder om at vise dine børn, at man kan skabe lige så lækre feel-good snacks og måltider med rigtige fødevarer i hjemmet.
Havregrød med frisk frugt
Instant-havregrød tilsat smag kan være bekvemt og smage godt, men der er næsten altid tilsat en stor portion sukker. Erstat den med almindelige havregryn, og servér med friske bær eller æble i skiver på toppen og et drys kanel, foreslår Feit. Du kan altid blande nøddesmør og havremælk i for at tilføje flere proteiner og smag, eller du kan endda tilsætte lidt honning eller sukker, hvis dine børn synes det er kedeligt uden, men prøv at lade frugten udgøre det søde, siger han.
Proteinvafler eller pandekager
Okay, måske skal du ikke sælge dem til børnene på denne måde. Men drop den færdiglavede dej fra karton, og rør en dej af havregryn, hytteost, æg og kanel, siger Feit, til en morgenmad, der fylder dem med mere end bare simple kulhydrater. Chokoladechips eller blåbær er valgfrit.
Studenterblanding
Müslibarer indeholder typisk en lang række ingredienser og forskellige sukkerarter. Få i stedet for dine børn til at vælge deres yndlingssnacks, så som saltkringler, der tilføjes en nøddeblanding eller tørret frugt, som fx tranebær. Jo mere de kan vælge, jo sjovere vil de sandsynligvis have det med det, siger Feit.
Frugt-”pizza”
Det er nemmere at få børn til at prøve en ny slags frugt, hvis de nyder oplevelsen. Drop den sukkerholdige frugtjuice, og hjælp dem med at få deres daglige portion frugt ved at bygge en frugtpizza. Start med en stor bund (det kan være en stor skive vandmelon eller honningmelon), læg så flere lag toppings ovenpå, så som blåbær, banan i skiver eller granatæblekerner.
Mens du og dine børn eksperimenterer med flere slags mad, så husk at spørge dem: ”Føler du dig godt tilpas, når du spiser dette?” ”Børn har bemærkelsesværdigt nemt ved at fornemme, hvordan mad får dem til at føle sig, som hvis de har ondt i maven, de er mætte, eller de føler sig trætte”, siger Feit. Ved at opmuntre dine børn til at reflektere over, hvordan mad, de spiser, påvirker dem, har de større tendens til selv at vælge mad, der får dem til føle, tænke og præstere bedst muligt. Og du vil have større sandsynlighed for at få en praktisk souschef, så det er en win-win for alle.
Frugt-”pizza”
Det er nemmere at få børn til at prøve en ny slags frugt, hvis de nyder oplevelsen. Drop den sukkerholdige frugtjuice, og hjælp dem med at få deres daglige portion frugt ved at bygge en frugtpizza. Start med en stor bund (det kan være en stor skive vandmelon eller honningmelon), læg så flere lag toppings ovenpå, så som blåbær, banan i skiver eller granatæblekerner.
Mens du og dine børn eksperimenterer med flere slags mad, så husk at spørge dem: ”Føler du dig godt tilpas, når du spiser dette?” ”Børn har bemærkelsesværdigt nemt ved at fornemme, hvordan mad får dem til at føle sig, som hvis de har ondt i maven, de er mætte, eller de føler sig trætte”, siger Feit. Ved at opmuntre dine børn til at reflektere over, hvordan mad, de spiser, påvirker dem, har de større tendens til af sig selv at vælge mad, der får dem til føle, tænke og præstere bedst muligt. Og du vil have større sandsynlighed for at få en praktisk souschef, så det er en win-win for alle.