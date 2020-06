Sådan løber du et bedre maraton

Hvis du ikke kan få en god nats søvn, skal du ikke være frustreret over det. Én søvnløs nat vil ikke have den store betydning. "Den søvn, du får i dagene og ugerne op til konkurrencen er mest vigtig", siger Mah. Derfor anbefaler hun at prioritere søvn i ugen før løbet. "Mindst syv timers søvn per nat, men sigt efter 10 timer, især hvis du har akkumuleret søvnmangel fra kronisk mangel på søvn", siger hun.



07. Fastlæg hvad du skal spise på morgenen for løbet



Hvis du kan stå op tidligt nok til, at du kan spise morgenmad mindst to timer før, du skal løbe, bør du spise et normalt, velbalanceret måltid, hvor mere end halvdelen af kalorierne kommer fra kulhydrater, en fjerdedel fra protein og resten fra fedt, siger Maciel.



Hvis du ikke vil stå så tidligt op, kan du spise en mindre version af dette måltid en time før, du begynder at løbe. "Vi anbefaler generelt noget flydende på dette tidspunkt", siger Maciel. Sørg for at inkludere en god kilde af komplekse kulhydrater såsom fuldkorn. Komplekse kulhydrater tager længere tid for din krop at nedbryde, hvilket betyder, at energien rammer din blodstrøm under dit løb, lige når du har brug for ekstra skub. (For en go-to-shake kan du kombinere havregryn, peanutbutter, bær og soja- eller komælk).



Undgå madvarer, der indeholder meget fedt eller fiber eller som er ekstra fedtede, siger Maciel. Disse tager længere tid at nedbryde, hvilket kan sætte din mave på overarbejde og give dig tarmproblemer, når du løber.



Uanset hvad du spiser, bør du føle dig sikker på, at dette måltid vil virke for dig, fordi du har testet det mange gange før dit lange løb.”Du bør ikke prøve noget nyt før et løb", advarer Maciel. "Du bør gøre det, du har øvet dig på i de sidste adskillige måneders træning".



08. Genopfyld dig smart under dit løb (og bagefter)



At genopfylde din energi er ekstremt vigtigt. Hvis du springer dette over, udtømmer du dine glykogenlagre efter cirka to timers løb. Dette kan, i et maraton, betyde halvvejs gennem løbet. "Du kommer til at ramme muren", siger Ryan, og du vil ikke være i stand til at holde dit pace.



For at undgå dette, siger Ryan, at du bør indtage 30 til 60 gram kulhydrater per time. "Du bør også indtage 250 til 500 milligram natrium per time", tilføjer Maciel. Du kan få dette både i form af gels, tyggetabletter, sportsdrikke og/eller kulhydratholdige, saltede snacks som saltkringler. Igen skal du bruge dine lange løbeture til at eksperimentere med forskellige energimuligheder. Det, der virker for den ene løber, virker måske ikke for dig.



Når du har krydset mållinjen – og tillykke med det! – skal du spise et helt, velbalanceret måltid inden for en time eller to, siger Maciel. Dette vil hjælpe din krop med at kickstarte gendannelsesprocessen og bevare muskelmassen. (Selvom det stadig vil gøre ondt at gå ned ad trapper i et par dage, beklager).



09. Vær opmærksom på din vejrtrækning



Når du løber, skal du koncentrere dig om at tage dybe åndedrag, som puster din mave op, når du trækker vejret ind, og hive din mave tilbage, når du trækker vejret ud, siger Belisa Vranich, PsyD, psykolog og forfatter til Breathing for Warriors. Dette hjælper med at åbne op for hulrummet i dine lunger, så de kan holde mere ilt. "De tætteste, mest iltrige dele af dine lunger sidder ved bunden af dine ribben”, forklarer Vranich.