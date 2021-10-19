Sådan løber du et bedre maraton

Som maratonløber kender du sikkert til udtrykket "carb-load". Kulhydrater opbevares som glykogen og er kroppens mest lettilgængelige energikilde, og derfor spiser mange løbere flere kulhydrater end normalt før et løb for at fylde deres glykogenlagre op. Men mange mennesker har en helt forkert strategi: carb-loading betyder ikke, at man skal fylde sig med brød, spaghetti og korn i flere uger op til et løb.

I stedet skal du have en mere struktureret tilgang. Omkring tre eller fire dage før din event kan du ændre fordelingen i dine måltider til at bestå af 70 til 75 procent kulhydrater, så der stadig er plads til protein og sunde fedtstoffer, siger Ryan Maciel, RD, head performance-nutrition coach for Precision Nutrition. "Hvis du fylder dig med kulhydrater, aftenen før du skal løbe, vil du sikkert føle dig uoplagt den næste dag, og det øger faktisk ikke dine glykogenlagre. Det kan din krop ikke gøre på én nat", siger han.

Øv dig også i at fylde op med kulhydrater i dagene op til nogle af dine længere løbeture, så du ved, hvad der virker for dig, siger Monique Ryan, RDN, sportsernæringsekspert, som rådgiver professionelle udholdenhedsatleter og -hold. På den måde får du ikke nogen overraskelser, før du rammer startlinjen.