Sådan opbygger og bryder du vaner med James Clear

Med hele tre år på New York Times' bestsellerliste har James Clears bog Atomic Habits gjort succes til en vane. I dette afsnit besøger forfatteren og entreprenøren, som har inspireret millioner af læsere til at forbedre deres sundhedsmæssige adfærd, vært Jaclyn Byrer med det enkle budskab: Vores vaner afspejler den, vi er. Med brugbare metaforer og forfriskende simple og holdbare mindset-teknikker, som er inspireret af psykologiens største tænkere, kan vi alle opbygge vaner, som får det bedste frem i os.