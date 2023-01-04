Sådan opbygger og bryder du vaner med James Clear

Podcasten Trained: Opbyg atomvaner med James Clear
Coaching
Dine vaner bliver din identitet. Opbyg dem, du ønsker, og bryd dem, du ikke ønsker, med råd fra bestseller-forfatteren James Clear.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Med hele tre år på New York Times' bestsellerliste har James Clears bog Atomic Habits gjort succes til en vane. I dette afsnit besøger forfatteren og entreprenøren, som har inspireret millioner af læsere til at forbedre deres sundhedsmæssige adfærd, vært Jaclyn Byrer med det enkle budskab: Vores vaner afspejler den, vi er. Med brugbare metaforer og forfriskende simple og holdbare mindset-teknikker, som er inspireret af psykologiens største tænkere, kan vi alle opbygge vaner, som får det bedste frem i os.
"Jeg tror, at den egentlige årsag til, at vaner er vigtige, er, at dine vaner er den måde, du udtrykker en bestemt identitet på. Så hver handling, du udfører, er som en stemme på den type person, du gerne vil blive til."
James Clear
Entreprenør og forfatter til bestselleren Atomic Habits
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.