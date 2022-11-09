Stifteren af Black Girls Do Bike, Monica Garrisson, om fordelene ved at cykle

I 2013 genopdagede Monica Garrison cykling som et middel til at håndtere stress, holde sig i form og være sammen med sine børn. Hun oplevede at få så store mentale og fysiske gevinster, at hun samme år stiftede Black Girls Do Bike (BGDB). Det er en organisation, der inspirerer alle kvinder til at komme i gang med og opleve glæden ved cykling, men den er især dedikeret til at åbne døre for sorte kvinder og til at gøre noget ved uligheden inden for sundhed. BGDB har i dag mere end 100 lokalafdelinger og sikrer, at kvinder fra hele verden kan udvikle en dyb fællesskabsfølelse via deres passion for cykling og ved at give tilbage til samfundet. I dette afsnit hører vært Jaclyn Byrer fra Monica og andre inspirerende BGDB-medlemmer om deres oplevelser med gruppen, samt deres mission om at demokratisere wellness.