Motion under og efter graviditet med dr. Laurel Proulx

Når du er gravid, kan din blodmængde og dit energiforbrug rundt regnet fordobles. Din puls stiger med 10 til 15 slag i minuttet ... og der kommer endnu flere forandringer, efter du har født det lille menneske, du bærer rundt på. Så hvordan skal du forholde dig til motion, mens du er i gang med dit livs udholdenhedspræstation? Her kommer Laurel Proulx, DPT, ph.d., stifter af FEM Physical Therapy and Physical Performance samt medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother, ind i billedet. I dette afsnit besøger hun vært Jaclyn Byrer for at forklare, hvordan bækkenbunden og korsetmuskulaturen fungerer, og hvordan man holder dem stærke. Hun rydder også op i de præ- og postnatale myter og forklarer, hvordan man kan komme i gang med at bevæge sig igen, når man har født.