Motion under og efter graviditet med dr. Laurel Proulx

Podcasten Trained: Graviditet og fitness med dr. Laurel Proulx
Coaching
Din krop ændrer sig meget under og efter graviditet – hvor meget skal du ændre på din træningsrutine? Få svaret fra denne bækkensundheds-fysioterapeut.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Når du er gravid, kan din blodmængde og dit energiforbrug rundt regnet fordobles. Din puls stiger med 10 til 15 slag i minuttet ... og der kommer endnu flere forandringer, efter du har født det lille menneske, du bærer rundt på. Så hvordan skal du forholde dig til motion, mens du er i gang med dit livs udholdenhedspræstation? Her kommer Laurel Proulx, DPT, ph.d., stifter af FEM Physical Therapy and Physical Performance samt medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother, ind i billedet. I dette afsnit besøger hun vært Jaclyn Byrer for at forklare, hvordan bækkenbunden og korsetmuskulaturen fungerer, og hvordan man holder dem stærke. Hun rydder også op i de præ- og postnatale myter og forklarer, hvordan man kan komme i gang med at bevæge sig igen, når man har født.
"Der findes ingen regler, der gælder for alle, for alle fitness-udgangspunkter er forskellige, og alle kroppe reagerer forskelligt på graviditet."
Laurel Proulx
DPT, ph.d., stifter af FEM Physical Therapy og medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.