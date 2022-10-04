Derrick Henry om sin motivation for at dyrke fitness

Podcasten Trained: Find dit drive med Derrick Henry
Coaching
Det er ikke for sjov, at de kalder ham "King Henry". Denne NFL-running back fortæller, hvad der motiverer ham til at blive ved med at gøre fremskridt.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Derrick Henry elsker at træne, og ikke kun fordi han er på vej ind i sin syvende sæson i NFL. Det er i træningscenteret, han finder inspiration, passion og stolthed. I dette afsnit tager han og værten Jaclyn Byrer en rigtig nørdesnak om deres fitnessfavoritter. Tennessee Titans' running back fortæller også, hvordan hans familie har motiveret ham igennem op- og nedture, hvordan han opnåede succes, selvom nogle folk sagde, at det ikke ville lykkes, og hvordan vi alle sammen – hvad enten vi drømmer om at løbe en halvmaraton eller gerne vil prøve et nyt fitnesshold – kan overvinde tvivlen og opnå vores mål.
"Når du har lyst til at gøre noget på din rejse eller i dit liv, som tiltrækker dig, så skal du gå efter det med en ubønhørlig indsats dag efter dag."
Derrick Henry
Nike-atlet og running back for Tennessee Titans
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.