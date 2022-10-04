Derrick Henry om sin motivation for at dyrke fitness

Derrick Henry elsker at træne, og ikke kun fordi han er på vej ind i sin syvende sæson i NFL. Det er i træningscenteret, han finder inspiration, passion og stolthed. I dette afsnit tager han og værten Jaclyn Byrer en rigtig nørdesnak om deres fitnessfavoritter. Tennessee Titans' running back fortæller også, hvordan hans familie har motiveret ham igennem op- og nedture, hvordan han opnåede succes, selvom nogle folk sagde, at det ikke ville lykkes, og hvordan vi alle sammen – hvad enten vi drømmer om at løbe en halvmaraton eller gerne vil prøve et nyt fitnesshold – kan overvinde tvivlen og opnå vores mål.