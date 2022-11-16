Journalist Anna Kessel om kvinder inden for sport og fitness

Anna Kessel har skrevet om kvinder i sport i næsten to årtier. Hendes arbejde – især inden for fodbold for kvinder– har haft så stor gennemslagskraft, at hun blev tildelt en Most Excellent Order of the British Empire i forbindelse med fejringen af dronning Elisabeth II's 90 års fødselsdag. Mange betragter hendes bog Eat Sweat Play som obligatorisk læsestof inden for feminisme og fitness. I dette afsnit besøger Kessel værten Jaclyn Byrer for at forklare historien bag kvindeidræt, fortælle os, hvorfor samfundsmæssige opfattelser bærer hovedansvaret for de barrierer, der blokerer for adgangen til sport, og hun fortæller os, hvordan vi alle kan spille en rolle i at udvikle historiefortællingen om kvinders plads i sportsverdenen.