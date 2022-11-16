Journalist Anna Kessel om kvinder inden for sport og fitness

Podcasten Trained: Løft kvinder i sport med Anna Kessel
Coaching
Kvinder hører til i sport. Sportsskribent og journalist Anna Kessel siger det højt, så folk helt nede på bagerste række kan høre det.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Anna Kessel har skrevet om kvinder i sport i næsten to årtier. Hendes arbejde – især inden for fodbold for kvinder– har haft så stor gennemslagskraft, at hun blev tildelt en Most Excellent Order of the British Empire i forbindelse med fejringen af dronning Elisabeth II's 90 års fødselsdag. Mange betragter hendes bog Eat Sweat Play som obligatorisk læsestof inden for feminisme og fitness. I dette afsnit besøger Kessel værten Jaclyn Byrer for at forklare historien bag kvindeidræt, fortælle os, hvorfor samfundsmæssige opfattelser bærer hovedansvaret for de barrierer, der blokerer for adgangen til sport, og hun fortæller os, hvordan vi alle kan spille en rolle i at udvikle historiefortællingen om kvinders plads i sportsverdenen.
"Jeg vil vel bare gerne have, at vi stopper med at stå i vejen for kvinder og piger. At vi giver dem lov til at fortsætte kursen mod frihed og selvtillid og udforskning og leg. For jeg mener, at det vil føre til et meget bedre sted – både for mænd og kvinder."
Anna Kessel
Sportsskribent, journalist og forfatter til Eat Sweat Play
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.