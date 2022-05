Never Done Breaking Barriers: Joan Benoit Samuelsons arv

Tidligere troede man, at den længste distance, en kvinde kunne løbe, var 1500 m. En uunderbygget antagelse, der utroligt nok var en realitet indtil så sent som for 40 år siden – indtil Joan Benoit og mange andre ændrede dette billede af sporten for altid.



Selvom kvinder havde løbet marathoner i årevis, var det utroligt nok forbudt helt op til starten af 1980'erne for dem at løbe længere end 3 3/4 runder på banen til den største sportsbegivenhed i verden. De fik at vide af misogynerne, at de var for svage til længere løbekonkurrencer, for slet ikke at tale om en hel maratonstrækning på 42,195 km.