Opskrift på linsesuppe

Linsesuppen:

Tilsæt kokosolien, og sauter løgene i en stor gryde, indtil de er gennemsigtige, ca. 5-7 minutter på medium varme. Tilsæt hvidløg, og steg dem, indtil du kan lugte dem. Tilsæt gulerødder og søde kartofler, og sauter dem, indtil de er møre. Tilsæt linser og grøntsagsbouillon, som bringes i kog. Tilsæt timian og laurbærblade, og skru ned for varmen. Lad suppen simre i mellem 30 minutter og 2 timer. Tilsæt grønkål et par minutter, før det er færdigt. Opbevar suppen i 5 forskellige bøtter, og stil dem i køleskabet i op til 3 dage, eller frys dem ned i op til to uger.



Topping:

Læg alle ingredienser i en foodprocessor, til de er hakket groft. Fordel derefter i bøtter, og opbevar med din suppe. Servér med et kogt æg.