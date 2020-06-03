Opskrift på linsesuppe

Forberedt på at vinde: Linsesuppe
Ernæring
Af Nike Training
Sådan laver du en hel uges brændstof til træningen med én opskrift.
Denne nemme opskrift, hvor du kun skal bruge én gryde, er fuld af kulhydrater, proteiner og sunde fedtstoffer og giver energi til træning hele ugen. Giv det et forsøg!
Kulhydrater fra søde kartofler. Protein fra linser. Sundt fedt fra kokosnødder og valnødder. Dette måltid giver dig al den energi, som du har brug for til din træning – eller din restitution. Denne opskrift, der kan laves i en stor portion, gør det muligt at kun at lave mad én gang, så du har frokost til hele ugen.
Ingredienser
Linsesuppen:
60 ml. kokosolie
2 gule løg, hakket
6 fed hvidløg, hakket
4 store gulerødder, hakket
6 små søde kartofler, i tern
760 g røde linser
1890 ml grøntsagsbouillon
2 laurbærblade
10 g frisk timian, uden stilk
270 g hakket grønkål
Krydret topping:
96 g usødet kokosnød i strimler
150 g ristede valnødder
15 ml hele koriander
15 ml spidskommen
15 ml fennikel
2,5 ml salt
Æggene:
5 store æg
280 g is
Fremgangsmåde
Linsesuppen:
Tilsæt kokosolien, og sauter løgene i en stor gryde, indtil de er gennemsigtige, ca. 5-7 minutter på medium varme. Tilsæt hvidløg, og steg dem, indtil du kan lugte dem. Tilsæt gulerødder og søde kartofler, og sauter dem, indtil de er møre. Tilsæt linser og grøntsagsbouillon, som bringes i kog. Tilsæt timian og laurbærblade, og skru ned for varmen. Lad suppen simre i mellem 30 minutter og 2 timer. Tilsæt grønkål et par minutter, før det er færdigt. Opbevar suppen i 5 forskellige bøtter, og stil dem i køleskabet i op til 3 dage, eller frys dem ned i op til to uger.
Topping:
Læg alle ingredienser i en foodprocessor, til de er hakket groft. Fordel derefter i bøtter, og opbevar med din suppe. Servér med et kogt æg.