Sådan laver du tricep-dips og hvorfor du bør lave dem

Hurtig meddelelse: Spil ikke helt

Hvis du føler nogen former for smerte, så er den interne rotation måske for meget for dine led. For at få mest ud af bevægelsen bør du fokusere på at strække igennem dine arme, når du skubber dig op. Hvis du har god mobilitet i dine skuldre, sunde led og ingen smerter, når du laver dips, kan du sænke dig ned, så dine skuldre er lige under dine albuer. I andre tilfælde bør du kun sænke dig så meget, at du kan bevare en spænding mellem skulderbladene (så dine skulderblade presser mod hinanden og nedad), selv hvis dette betyder, at du kun kommer halvvejs ned.