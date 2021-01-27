Overmenneskelig styrke

Gør dig klar til en rigtig sjov og meget fjollet styrkebaseret træning for hele familien. Du skal bruge det, du har omkring dig i huset, så lad fantasien få frit spil, når du leder efter rekvisitter til at fremvise din overmenneskelige styrke.



Efter at have talt om styrke i en uge er det tid til at prøve dine muskler af. Denne træning vil hurtigt, intenst og med et par overraskelser smidt oveni få hele familien til at demonstrere deres styrke. I står ikke tilbage for superhelte.