Overmenneskelig styrke

Coaching
Sidst opdateret: 27. januar 2021

Af Nike Training

Overmenneskelig styrke

Find din indre superhelt frem, og hjælp dine børn til at se, hvor stærke de virkelig er.

Gør dig klar til en rigtig sjov og meget fjollet styrkebaseret træning for hele familien. Du skal bruge det, du har omkring dig i huset, så lad fantasien få frit spil, når du leder efter rekvisitter til at fremvise din overmenneskelige styrke.

Efter at have talt om styrke i en uge er det tid til at prøve dine muskler af. Denne træning vil hurtigt, intenst og med et par overraskelser smidt oveni få hele familien til at demonstrere deres styrke. I står ikke tilbage for superhelte.

Fyr op under dine moves

I denne styrkebaserede træning løfter I jeres humør, og måske endda hinanden. Start med at lede efter tunge genstande i huset, som er sikre at løfte. Flasker med vand, poser med vasketøj og små brødre og søstre, selv kæledyr er glimrende rekvisitter. Når I er klar, så start træningen som beskrevet.

Når I kommer til afsnittet med armbøjninger og squats, så vælg en, der skal vise sin overmenneskelige styrke. Vedkommende skal udføre bevægelserne, mens resten af familien vælger forskellige rekvisitter for at føje mere vægt til deres øvelse. Kan mor lave armbøjninger med hunden på ryggen? Kan de mindste bære vasketøjet, mens de laver en squat? Det er tid til at vise, hvor stærke I er.

Træn nuGå på opdagelse i familietræninger

Når I kommer til afsnittet med armbøjninger og squats, så vælg en, der skal vise sin overmenneskelige styrke. Vedkommende skal udføre bevægelserne, mens resten af familien vælger forskellige rekvisitter for at føje mere vægt til deres øvelse. Kan mor lave armbøjninger med hunden på ryggen? Kan de mindste bære vasketøjet, mens de laver en squat? Det er tid til at vise, hvor stærke I er.

Træn nuGå på opdagelse i familietræninger
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