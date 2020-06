Hold dine børn aktive under trang plads

02. Lav en konkurrence ud af øvelserne ved de forskellige stationer.

Børn kan sjældent lide at blive på ét sted, siger Santesson, men nu er et fantastisk tidspunkt at lære dem, at de stadig kan få brugt al deres energi på begrænset plads. Læg yogamåtter på gulvet, eller skab firkantede pladser på størrelse med en krop på gulvet med tape for at lave visuelle træningskasser (en til dig og en til hver af dine børn). Vis dem nogle få enkle øvelser – mountain climbers, saksespring eller en anden bevægelse fra For the Whole Family-kollektionen på NTC, og fortæl dem, at du gerne vil se, hvem der først kan lave 10 af hver. Fortæl dem så, at de ikke kun får point for at vinde, men også for at blive inden for deres afgrænsninger.



03. Inkludér dine børn i daglige "bevægelsesopgaver".

At fodre hunden, støvsuge, vande planterne – alle disse mindre opgaver involverer bevægelse, og der er ikke nogen grund til at udelukke de små fra dem. Tag dine unger med i enhver sikker tænkelig aktivitet, hvor du er til fods i dit hjem, siger Santesson. Føj noget sjovt til blandingen, når som helst du kan. Råb for eksempel, "lad os løbe om kap til køkkenet!", eller lad dem bære vandskålen til jeres ivrige hundehvalp, så de også bliver begejstrede.



"Børn lærer bedst med gentagelser, så hvis du gør disse små, daglige aktiviteter til en del af deres rutine nu, vil det hænge ved længe efter", siger hun. Og gæt en gang? Du har ikke brug for ekstra plads til det.