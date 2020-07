Hjælp dine børn til at elske bevægelse

Her har du tre måder til at motivere dine børn til et liv med motion.

Du elsker at træne, og du vil også gerne have, at dine børn skal elske det. Ved at give dine børn opmuntringen, inspirationen og vejledningen, de har brug for, kan du hjælpe dem med at opbygge livslange vaner med daglig bevægelse. Her er tre tilgange, der hjælper dig på rette vej.



Hvis du og dine børn har dyrket fysisk aktivitet sammen, om det så har været at spille fodbold i baghaven eller de lette træningsprogrammer i vores "Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez", så er I allerede på forkant. Teknologi (TV, computere, tablets) har en tendens til at holde børnene på bænken, så enhver form for ekstra motion er en sejr for jer alle.



Selvom du og dine børn måske har det sjovt med det, så er det aldrig for tidligt at tænke i lidt større og mere langvarige perspektiver, hvis du gerne vil have, at bevægelse skal blive til en livslang vane. "De oplevelser, du har som barn, kan enten få dig til at elske eller hade motion. Potentielt set for evigt", siger Nike Master Trainer Brian Nunez. "Som forælder vil du gerne skabe flest muligt positive oplevelser for dine børn, når de er små, før idrætstimer, sport og konkurrencer – og livet generelt set – bliver mere seriøst".



At forklæde motion som en form for leg er én måde at gøre det på, men du skal måske grave lidt dybere for at skabe grundlaget for deres sunde, livslange forhold til aktivitet. Sådan her kan du gøre det.