Hjælp dine børn til at elske bevægelse

01. Vær et godt eksempel.



Det virker måske ikke altid som om, at dine børn hører, hvad du siger. Men de lytter altid. "Hver eneste gang du snakker om aktivitet, selv hvis det bare er om din egen træning, kan det få dine børn til enten at føle sig entusiastiske omkring det eller uinteresserede i det", siger Diana Cutaia, der er grundlægger af "Coaching Peace Consulting", som arbejder med Nikes "Social and Community Impact team".



Når du enten er på vej til eller kommer hjem fra en træning, så brug et sprog, der omtaler fysisk aktivitet i vendinger med højt energiniveau, siger Cutaia. For eksempel kan du i stedet for at sige "mor har brug for at træne i dag" eller "far er udmattet efter sin løbetur", forsøge dig med "mor kan ikke vente med at skulle træne i dag" eller "fars muskler arbejdede så hårdt, er han ikke stærk?". Jo mere dine børn ser, at du er aktiv og også hører om, hvor meget du nyder det, jo mere vil de associere bevægelse med noget godt, siger Nunez.



02. Byg dem op til succes.



Selvom det er med gode intentioner, så sætter forældre nogle gange så meget fokus på at motivere deres børn til at bevæge sig, at de glemmer at lære dem, hvordan de skal gøre det, siger Cutaia. "Selvfølgelig vil du gerne opmuntre dem under en aktivitet, men først skal du vejlede dem, så de faktisk kan gøre det, du beder dem om", siger hun. Hvis ikke de føler, at de er i stand til det, så risikerer du, at de bliver frustrerede og potentielt set vil give op.