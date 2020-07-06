Hjælp dine børn til at elske bevægelse

Hjælp dine børn med at forelske sig i bevægelse
Coaching
Af Nike Training
Her har du tre måder til at motivere dine børn til et liv med motion.
Du elsker at træne, og du vil også gerne have, at dine børn skal elske det. Ved at give dine børn opmuntringen, inspirationen og vejledningen, de har brug for, kan du hjælpe dem med at opbygge livslange vaner med daglig bevægelse. Her er tre tilgange, der hjælper dig på rette vej.
Hvis du og dine børn har dyrket fysisk aktivitet sammen, om det så har været at spille fodbold i baghaven eller de lette træningsprogrammer i vores "Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez", så er I allerede på forkant. Teknologi (TV, computere, tablets) har en tendens til at holde børnene på bænken, så enhver form for ekstra motion er en sejr for jer alle.
Selvom du og dine børn måske har det sjovt med det, så er det aldrig for tidligt at tænke i lidt større og mere langvarige perspektiver, hvis du gerne vil have, at bevægelse skal blive til en livslang vane. "De oplevelser, du har som barn, kan enten få dig til at elske eller hade motion. Potentielt set for evigt", siger Nike Master Trainer Brian Nunez. "Som forælder vil du gerne skabe flest muligt positive oplevelser for dine børn, når de er små, før idrætstimer, sport og konkurrencer – og livet generelt set – bliver mere seriøst".
At forklæde motion som en form for leg er én måde at gøre det på, men du skal måske grave lidt dybere for at skabe grundlaget for deres sunde, livslange forhold til aktivitet. Sådan her kan du gøre det.
01. Vær et godt eksempel.
Det virker måske ikke altid som om, at dine børn hører, hvad du siger. Men de lytter altid. "Hver eneste gang du snakker om aktivitet, selv hvis det bare er om din egen træning, kan det få dine børn til enten at føle sig entusiastiske omkring det eller uinteresserede i det", siger Diana Cutaia, der er grundlægger af "Coaching Peace Consulting", som arbejder med Nikes "Social and Community Impact team".
Når du enten er på vej til eller kommer hjem fra en træning, så brug et sprog, der omtaler fysisk aktivitet i vendinger med højt energiniveau, siger Cutaia. For eksempel kan du i stedet for at sige "mor har brug for at træne i dag" eller "far er udmattet efter sin løbetur", forsøge dig med "mor kan ikke vente med at skulle træne i dag" eller "fars muskler arbejdede så hårdt, er han ikke stærk?". Jo mere dine børn ser, at du er aktiv og også hører om, hvor meget du nyder det, jo mere vil de associere bevægelse med noget godt, siger Nunez.
02. Byg dem op til succes.
Selvom det er med gode intentioner, så sætter forældre nogle gange så meget fokus på at motivere deres børn til at bevæge sig, at de glemmer at lære dem, hvordan de skal gøre det, siger Cutaia. "Selvfølgelig vil du gerne opmuntre dem under en aktivitet, men først skal du vejlede dem, så de faktisk kan gøre det, du beder dem om", siger hun. Hvis ikke de føler, at de er i stand til det, så risikerer du, at de bliver frustrerede og potentielt set vil give op.
Dine opmuntrende ord vil være meget mere effektive, når dine børn føler sig selvsikre nok til faktisk at høre dem.
Næste gang du forklarer dem om en aktiv leg eller en træning, så brug et par minutter på at forklare og vise dem, hvad det er, du vil have dem til at gøre, siger Cutaia. Du kan ovenikøbet bede dem om at efterligne dig eller imitere et dyr, som de kan forestille sig laver stillingen, eller den bevægelse, som du beskriver, tilføjer Nunez. Begge dele hjælper dem til at forstå øvelsen efter deres bedste evne, før du begynder at heppe på dem. Dine opmuntrende ord vil være meget mere effektive, når dine børn føler sig selvsikre nok til faktisk at høre dem.
03. Beløn processen, ikke udfaldet.
Du har forhåbentligt allerede lært, at fokus på udvikling fremfor perfektion samt at fejre de små sejre i din egen træning er det, der holder motivationen oppe. Dine børn er ikke anderledes, når det kommer til aktivitet. De vil have medaljen, men det er op til dig at uddele den på det rigtige tidspunkt, hvilket er, når de gør en god indsats, siger Cutaia.
Sig ting som: "Jeg kan se, at du bliver så meget bedre til de armbøjninger. De er seje, men du er sejere".
Lad os sige, at dit barn kæmper med en variation af en armbøjning. I stedet for at lade dem beslutte sig for, at de ikke kan klare det, så bed dem i stedet om at sænke deres krop til gulvet, og efterfølgende stoppe øvelsen. Sig nu til dem: "Nu klarede du første halvdel af en armbøjning!". Næste gang kan du lade dem prøve anden halvdel, og med tiden dem begge to sammen, mens du hepper på deres fremskridt undervejs, siger Cutaia. Du kan måske ovenikøbet starte en udviklingsdagbog med dem for at følge deres sejre uge for uge. "Det er så vigtigt at anerkende den energi, de bruger på det, og få dem til at have det godt med det", forklarer hun. Sig ting som: "Jeg er så stolt af, at du møder op i dag" eller "jeg kan se, at du bliver så meget bedre til de armbøjninger. De er seje, men du er sejere".
Når alt kommer til alt, vil de ting, som gjorde, at du blev forelsket i fitness, også hjælpe dine børn til at blive det. Giv dem de rigtige værktøjer – inspirationen, vejledningen og anerkendelsen – og de vil være så meget tættere på deres egen evige kærlighed.
Lad os sige, at dit barn kæmper med en variation af en armbøjning. I stedet for at lade dem beslutte sig for, at de ikke kan klare det, så bed dem i stedet om at sænke deres krop til gulvet, og efterfølgende stoppe øvelsen. Sig nu til dem: "Nu klarede du første halvdel af en armbøjning!". Næste gang kan du lade dem prøve anden halvdel, og med tiden dem begge to sammen, mens du hepper på deres fremskridt undervejs, siger Cutaia. Du kan måske ovenikøbet starte en udviklingsdagbog med dem for at følge deres sejre uge for uge. "Det er så vigtigt at anerkende den energi, de bruger på det, og få dem til at have det godt med det", forklarer hun. Sig ting som: "Jeg er så stolt af, at du møder op i dag" eller "jeg kan se, at du bliver så meget bedre til de armbøjninger. De er seje, men du er sejere".
Når alt kommer til alt, vil de ting, som gjorde, at du blev forelsket i fitness, også hjælpe dine børn til at blive det. Giv dem de rigtige værktøjer – inspirationen, vejledningen og anerkendelsen – og de vil være så meget tættere på deres egen evige kærlighed.