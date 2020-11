Hvorfor en god holdning betyder noget for performance

Den gode, den onde, den grusomme

At have en god holdning er ensbetydende med at holde din krop i sin naturlige grundholdning, der først og fremmest er styres af din rygrad. Den ser sådan ud: Skuldrene tilbage, brystet opad, ryggen lang, bækkenet neutralt og ørerne på linje med det øverste af dine skuldre (med andre ord, undgå at hænge) siger R. Alexandra Duma, DACBSP, som er sportskiropraktor hos FICS, et center for genoptræning og wellness i New York City. Det lyder måske som en lang liste, men ved at rette på et eller to holdningsproblemer har de andre tendens til at falde på plads. Når alt kommer til alt, er din krop en stor marionetdukke: Når du trækker i én snor, så bevæger en anden sig.



Men da folk ofte sidder meget ned og stirrer på skærme nu om dage, så har denne naturlige grundholdning udviklet sig til dårlig holdning, hvor de muskler, der skulle være spændte – navnlig dine dybe hals- og nakkemuskler – bliver slappe, så dine skuldre og halsen ruller fremad, hvilket skaber spændinger i de fine muskler, som ikke er skabt til at bære denne vægt, siger Duma. Hvis dit hoved hælder fremad med blot 15 grader, så føles dit hoved på 4-5 kg pludselig rent faktisk som 12 kg for din halshvirvelsøjle eller nakkeregionen, siger hun. "Denne belastning tager til over tid og slider på vores knogler, led og ledbånd", forklarer Duma.



Og det at hænge, selv om det måske føles bedre lige i øjeblikket, kræver faktisk mere energi. Din krop skal arbejde ekstra hårdt for at holde dig i en stilling, som den aldrig var beregnet til i længere tid ad gangen. Dette kan resultere i, at du hurtigere bliver træt, uanset hvad du laver, siger Duma, som arbejder med Team USA-atleter. Bedre holdning gør dig i stand til at være mere effektiv med dine bevægelser, så dagligdags aktiviteter og træning kræver mindre indsats, siger Dan Giordano, der er fysioterapeut og CMO hos Bespoke Treatments Physical Therapy.