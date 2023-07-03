Fodboldudstyr til piger – Nike

Sports-bh'er er designet til spil og bevægelse. En velsiddende sports-bh får dig til at føle dig godt tilpas og selvsikker, når du skal ud på banen, måtten eller hvor sporten end tager dig hen! Sådan finder du den perfekte sports-bh:

Find din type: De fleste sports-bh'er til piger falder i 2 kategorier: let støtte og medium støtte. Bh'er med let støtte er sædvanligvis lavet af tyndere, strækbart materiale og har tynde stropper. Disse bh'er er perfekte til træning som gang, yoga, udstrækning eller ballet. Bh'er med medium støtte er typisk kraftigere og har bredere stropper. Disse bh'er har en lidt strammere pasform og støtter dine bryster, når du laver aktiviteter med høj intensitet som løb og hop.

Mål: Bær en af de bh'er, du allerede har eller blot en T-shirt, brug et blødt målebånd, og læg det rundt om den bredeste del af brystet. Notér dig tallet, dette er din underkantstørrelse og koordiner den med bh-størrelsen, du vil prøve. Nike bruger en størrelsesguide, som du kan finde online. Find blot det mål, du tog, og match det med størrelsen på oversigten. For eksempel vil 73-79 cm være størrelse medium.

Prøv den på: Vælg et par forskellige styles, og se, hvordan de føles. Sørg for, at stropperne og underkanten rundt om ryggen føles sikker, men ikke for tætsiddende. Bh'en bør passe blidt under dine arme uden at gabe eller krølle sammen. Prøv at strække dig, løbe og hoppe for at være sikker på, du føler dig tilpas og støttet, når du bevæger dig.