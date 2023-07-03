Fodboldudstyr til piger – Nike

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Bliv klar til kampen
Piger har ofte brug for andre produkter end drenge, når det gælder sport. Vi har særligt udvalgte tips og produkter, der kan holde hende i gang i spillet og lade hende nyde alt det sjove på en tryg, behagelig og støttet måde.
Det basale om sports-bh'er
Sports-bh'er er designet til spil og bevægelse. En velsiddende sports-bh får dig til at føle dig godt tilpas og selvsikker, når du skal ud på banen, måtten eller hvor sporten end tager dig hen! Sådan finder du den perfekte sports-bh:
Find din type: De fleste sports-bh'er til piger falder i 2 kategorier: let støtte og medium støtte. Bh'er med let støtte er sædvanligvis lavet af tyndere, strækbart materiale og har tynde stropper. Disse bh'er er perfekte til træning som gang, yoga, udstrækning eller ballet. Bh'er med medium støtte er typisk kraftigere og har bredere stropper. Disse bh'er har en lidt strammere pasform og støtter dine bryster, når du laver aktiviteter med høj intensitet som løb og hop.
Mål: Bær en af de bh'er, du allerede har eller blot en T-shirt, brug et blødt målebånd, og læg det rundt om den bredeste del af brystet. Notér dig tallet, dette er din underkantstørrelse og koordiner den med bh-størrelsen, du vil prøve. Nike bruger en størrelsesguide, som du kan finde online. Find blot det mål, du tog, og match det med størrelsen på oversigten. For eksempel vil 73-79 cm være størrelse medium.
Prøv den på: Vælg et par forskellige styles, og se, hvordan de føles. Sørg for, at stropperne og underkanten rundt om ryggen føles sikker, men ikke for tætsiddende. Bh'en bør passe blidt under dine arme uden at gabe eller krølle sammen. Prøv at strække dig, løbe og hoppe for at være sikker på, du føler dig tilpas og støttet, når du bevæger dig.
Menstruationssikker beklædning
Vidste du, at 70% af piger undgår at være aktive, når de har menstruation? Mange piger er bekymrede over, om de bløder igennem, eller de har problemer med at finde træningsstøj, som de føler sig tilpasse i. Men fysisk aktivitet på dage, hvor piger har deres menstruation, er super vigtigt. Det er dokumenteret, at træning reducerer ubehagelige symptomer som kramper, og det giver mere energi og bedre humør og mindsker angst.
Menstruationssikre underdele er en god måde at holde dem aktive på på den tid af måneden og tilmed få dem til at føle sig trygge imens. Tjek Nikes Leak Protection-cykelshorts ud. Det elegante design følger dine bevægelser, mens det absorberende indlæg fungerer som en sikker backup til din sædvanlige menstruationsbeskyttelse. Nikes Dri-Fit-teknologi fjerner sved, og holder dig tør og afkølet. Desuden omfatter designet to skjulte lommer til opbevaring af telefon eller nøgler. Løb, dans, hop og scor mål uden bekymringer i disse ultra-komfortable shorts.
Sports-hijab: Sådan gør du
Alle piger bør have værktøjerne og produkterne til at kunne dyrke den sport, de elsker. Og for nogle piger omfatter det en hijab. For muslimske kvinder er hijabben et symbol på deres religion, og for mange er det en del af deres daglige liv. Men hverdags-hijabber er ikke lavet til sport. De er løstsiddende og kan glide eller blive snoet. Det er her, Nike Sport Pro-hijabben kommer på banen.
Når du prøver den på, skal du sætte håret i en lav knold nederst i nakken. Dette forebygger, at hijabben krøller ubehageligt, og sikrer en glat og fin pasform. Brug stropperne indvendigt for at undgå, at den glider. De sættes lige bag ørerne og sikrer, at hijabben bliver siddende, hvor den skal. Prøv forskellige størrelser for at finde den bedste pasform til dig. Løb, hop og stræk dig, mens du tester dem for at se, hvordan det føles, når du er ude på banen. På kampdagen putter du hijabben ned i halsudskæringen eller kraven på din trøje, så materialet ikke kommer i vejen. Og giv den så, alt hvad du har i dig!
Fodboldstøvler til hende
For at hun kan præstere bedst muligt, er det afgørende at finde de rette støvler til hendes spil – fra underlaget, hun spiller på, til måden hvorpå hun spiller.
Først og fremmest kan forskellige underlag påvirke greb og boldkontrol, så det er vigtigt at finde den rigtige sålplade, der passer til den type plæne eller bane, hun spiller på. Derfor har vi skabt forskellige typer sålplader, der er designet til at reagere på de forskellige typer baners specifikke forudsætninger, så hun altid spiller bedst muligt.
For det andet: Tag et kig sammen med hende, og se, hvilke støvler, der bedst matcher hendes personlighed. Vi har masser af farver og former, der hjælper hende med at spille på sin egen måde. Find de rette støvler, der passer til hendes stil, uanset om det er gennem kreativ udfoldelse, tidsløs sort eller klassisk læder.
Husk, når det gælder børn, skal komfort og pasform prioriteres. Når hun er glad og tilfreds, er hun klar til at spille.