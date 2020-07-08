Få mere ud af hvert løb

Sådan får du mere ud af hvert løb
Bevægelse
Af Nike Running
At finde frem til dit "hvorfor", når det gælder løb, hjælper dig med at få fokus tilbage på glæderne i stedet for tal og statistikker.
Løb handler om mere end blot tal og statistikker. I denne artikel beder Coach Bennet dig om at overveje, hvorfor du løber. At finde frem til dit "hvorfor", når det gælder løb, kan hjælpe dig med at få fokus tilbage på glæderne i stedet for tal og statistikker. Og det bliver dit brændstof til din næste løbetur og den næste og den næste. Så uanset hvad tallene viser, bliver alle løb en lille sejr. Lad os komme i gang!
Løbere plejer at bedømme et løb efter to parametre: Hvor langt og hvor hurtigt. I vores dataorienterede samfund kan man dele alt fra de grundlæggende målinger til din maksimale VO2 og skridtkadance på de sociale medier. Men denne ensidige, talfokuserede tilgang til løb kan faktisk suge noget af glæden ud af sporten.
"Folk kan ofte kun fejre løb eller rigtig hård træning eller deres længste løb nogensinde", siger Nike Running Global Head Coach Chris Bennet. "Men jo bedre du bliver, desto sværere bliver det at forbedre de milepæle – og hvis det er det eneste, man fejrer, så kommer man ikke til at fejre særlig meget".
Hvis du i stedet for får dit løb til at handle om mere end bare den fysiske udfoldelse og alle de tal, der hører med, giver du sig selv muligheden for at opleve succes og nyde sporten mere, fortæller Bennett. Den bedste måde at gøre det på: Find frem til dit "hvorfor", når det gælder løb.
"Men jo bedre du bliver, desto sværere bliver det at forbedre de milepæle – og hvis det er det eneste, man fejrer, så kommer man ikke til at fejre særlig meget".
Nike Running Global Head Coach Chris Bennett
Tænk over, hvorfor du løber. Hjælper det på stress efter en hård arbejdsdag? Hjælper det dig med at komme gennem problemer eller finde kreative løsninger? Er det simpelthen bare en mulighed for at komme ud og nyde solen?
At fokusere på dit "hvorfor", eller dit formål med at løbe, er meget mere motiverende end kun at tænke på, hvor langt du løber, eller hvor hurtig du er, siger Bennett. Og for hver gang du løber og tjener det formål, så er det en grund til at lykønske dig selv.
At kende sit "hvorfor" er også vigtigt i forhold til at udvikle sin mentale styrke, eller hvor meget du er villig til at udholde for at nå et løbemål. Ligesom dine muskler skal arbejde for at rykke dine grænser og holde dig gående, når det bliver hårdt, så er din mentale udholdenhed også vigtig. At minde dig selv om dit "hvorfor", når det gælder løb, er en god måde at booste din indre styrke.
Det vigtigste er, at det er sjovere at løbe, hvis det har et formål. "Løb bør minde dig om, at du er ved godt helbred og i live", siger Bennett. "Det er meningen, at vi skal nyde at løbe; det er noget, vi vælger". Det kan være svært, når du hele tiden ser ned på dit GPS-urs lille skærm.
Det betyder ikke, at du skal være ligeglad med tallene. Bennetts forslag: "Prøv at finde på nogle andre måder at måle, om løbet var en succes". Klarede du det op ad den store bakke i nabolaget for første gang? Fandt du på en god idé til et projekt på arbejde? Så du en smuk solopgang? "Intet af det har noget at gøre med, hvor langt eller hurtigt du løb," siger Bennett, "men det er alt sammen fantastisk, og det er det stærkeste ved at løbe".
Tre måder at få et bedre løb på
Nu hvor du ved, hvorfor du løber, kan du bruge Coach Bennetts råd til at sikre, at det bliver nogle gode kilometer.
- Visualiser succes. Er dit formål at løbe for at stresse af? Forestil dig, at du afslutter din træning og føler dig rolig, afslappet og fuld af energi. Løber du for at komme i form og blive sundere? Tænk på din form, dit åndedrag og alt det gode, du gør for dit sind og krop, for hvert skridt.
- Tal dig selv op. Det kan føles fjollet at sige, "du kan godt det her", til sig selv, men positive beskeder kan overbevise din hjerne og dine ben om, at du kan blive ved længere, uanset om du gør det på en almindelig løbetur, eller om det er en konkurrencedag.
- Find velbehag i det ubehagelige. Det regner måske, eller du er nået til den bakkede del af din rute. I stedet for at starte med at tænke negativt, så tænk på, hvordan udfordrende træningsforhold gør dig til en bedre og mere alsidig løber. Giv dig selv ros bagefter for at klare dig gennem den barske tur. At kunne løbe, selvom det er hårdt – uanset om det er, når du træner eller i dit liv, du møder udfordringer – så er det et vidnesbyrd om det arbejde, du har udført. Som Bennett siger det, "Vi løber ikke, for at alt skal blive lettere; vi løber, så vi kan prøve kræfter med noget endnu sværere".
"Vi løber ikke, for at alt skal blive lettere; vi løber, så vi kan prøve kræfter med noget endnu sværere".
Nike Running Global Head Coach, Chris Bennett