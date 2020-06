Få mere ud af hvert løb

At fokusere på dit "hvorfor", eller dit formål med at løbe, er meget mere motiverende end kun at tænke på, hvor langt du løber, eller hvor hurtig du er, siger Bennett. Og for hver gang du løber og tjener det formål, så er det en grund til at lykønske dig selv.



At kende sit "hvorfor" er også vigtigt i forhold til at udvikle sin mentale styrke, eller hvor meget du er villig til at udholde for at nå et løbemål. Ligesom dine muskler skal arbejde for at rykke dine grænser og holde dig gående, når det bliver hårdt, så er din mentale udholdenhed også vigtig. At minde dig selv om dit "hvorfor", når det gælder løb, er en god måde at booste din indre styrke.



Det vigtigste er, at det er sjovere at løbe, hvis det har et formål. "Løb bør minde dig om, at du er ved godt helbred og i live", siger Bennett. "Det er meningen, at vi skal nyde at løbe; det er noget, vi vælger". Det kan være svært, når du hele tiden ser ned på dit GPS-urs lille skærm.



Det betyder ikke, at du skal være ligeglad med tallene. Bennetts forslag: "Prøv at finde på nogle andre måder at måle, om løbet var en succes". Klarede du det op ad den store bakke i nabolaget for første gang? Fandt du på en god idé til et projekt på arbejde? Så du en smuk solopgang? "Intet af det har noget at gøre med, hvor langt eller hurtigt du løb," siger Bennett, "men det er alt sammen fantastisk, og det er det stærkeste ved at løbe".