Den perfekte fremadgående lungeform: Trin for trin

Hvornår skal du gøre det

Hvis du er begynder, skal du starte med at få din teknik på plads (igen, mere om dette senere). Start med 2 eller 3 sæt af 8 til 10 gentagelser per ben. Sigt mod at udføre kvalitetsgentagelser – kun med din kropsvægt. Hvis du er mere avanceret, bør du stadig foretage et hurtigt tjek af teknikken, før du kan tilføje vægt, øge antallet af gentagelser og sæt og tilføje variationer for at øge intensiteten.



Uanset hvad din træning er, bør du bruge et par minutter på først at lave nogle mobilitetsøvelser, for at få åbnet i hofterne, og aktiveringsøvelser, for at få gang i dine ballemuskler, hvilket vil forberede dine muskler og forbedre din bevægelsesfrihed.