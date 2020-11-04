Sådan laver du et ordentligt split-squat samt grunden til, at det bør indgå i din træning

Split-squat kan hjælpe dig med at opbygge styrke og udholdenhed i dine balder og lår og arbejder også med dine abs og skrå mavemuskler. Vær med, når Nike Master Trainer Betina Gozo viser dig den korrekte måde at lave et split-squat og fortæller, hvorfor du bør føje det til din næste bendag.



Nok ligner det en lunge og lyder som et squat, men split-squat er sin helt egen øvelse med sine helt egne fordele. I modsætning til en lunge er et split-squat statisk (du starter og slutter fra en forskudt position i stedet for at gå gennem gentagelserne), og det er mest det forreste ben, der arbejder. Tænk på det som et air squat med dine fødder forskudt. Nike Master Trainer Betina Gozo fortæller dig, hvad du skal vide om øvelsen.