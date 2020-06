Forbedr din underarmsplanke for at få resultater

03. Spænd dine mave- og baldemuskler for at trække dine hofter ind på linje med dine skuldre og se på dine hænder for at holde din nakke i en neutral position. Din krop skal udgøre en lige linje fra hoved til hæl.



04. For at spænde igennem hele kroppen, hvilket kan hjælpe dig til at holde stillingen længere, skal du trække dine skuldre tilbage og nedad, spænde dine lårmuskler og fødder. Forestil dig, at du trækker dine albuer ned mod tæerne og tæerne op mod albuerne, samtidig med at du presser ind mod en bold imellem lårene.



05. Ånd dybt ind og hold denne stilling så længe, du kan, uden at lade dine hofter synke ned.