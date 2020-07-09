Forbedr din underarmsplanke for at få resultater

Ved at udføre planken før anden træning kan du aktivere din core korrekt og gøre din krop klar til en mere sikker, mere effektiv træning. Du kan også afslutte en træning med et par sæt. Prøv at udfordre dig selv til at holde den lidt længere hver gang. Underarmsplanken kan også fungere som en aktiv hvilestilling i en HIIT-træning eller udgøre træningen af mavemusklerne i styrketræning. For at starte, skal du fokusere på form over varighed, hold planken indtil du ikke længere kan fastholde korrekt form. Det kan være 20 eller 60 sekunder. Uanset hvad, så lav tre sæt. Imellem hvert sæt hviler du eller ligger på ryggen i en glute bridge ind imellem.