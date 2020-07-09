Sådan laver du en deadbug: Trin for trin

Deadbugs får dit sind og din krop til at arbejde sammen som én enhed. Lad dig ikke narre af, hvor enkel øvelsen er, da den på trods af en lav intensitet, giver høj effekt for dem, der giver sig tid til at lave den rigtigt.



Deadbug er en af de kropsvægt-øvelser, der snyder allermest: Det ser ikke ud til at være en krævende øvelse, men når den bliver udført korrekt (læs: langsomt og kontrolleret), så får den virkelig sat gang i musklerne hurtigt. Det er en favorit blandt trænere og fysioterapeuter, da denne øvelse med lav intensitet styrker dine abs uden at belaste ryggen – og den udfordrer din stabilitet, koordination og koncentration. Nike Master Trainer, Kirsty Godso, deler her hvorfor og hvordan, du bør lave deadbugs.