Styrk overkroppen med armbøjninger

Prøv to udfordrende pull-up-variationer

Disse videreudviklede øvelser skruer op for intensiteten ved at skifte belastningen til forskellige muskler eller øge den samlede tid under pres (hvor længe en muskel arbejder i løbet af et sæt). De forbereder dig også på at udføre endnu mere avancerede bevægelser, så som pull-ups i ringe eller muscle-ups.



Det eneste, du skal bruge, er en pull-up-stang, et klatrestativ eller lignende stabil vandret stang over hovedet for at inkludere dem i din træning. Når du er i stand til at udføre 3 til 5 klassiske pull-ups med perfekt form, så prøv en af disse (eller begge). Gå efter 3 til 5 sæt med så mange gentagelser, som du kan, hvor du starter med at dødhænge (som ser ud nøjagtig, som det lyder) før hver gentagelse, for at genetablere fuld bevægelsesfrihed. Efterhånden som du arbejder igennem øvelsen, kan du tilføje gentagelser og sæt, men du bør altid starte med et hurtigt formtjek.