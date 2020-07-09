Styrk overkroppen med armbøjninger

Få en stærk overkrop med armbøjninger
Coaching
Af Nike Training
Prøv disse to variationer på OG-pull-up for at opnå resultater med markerede muskler.
Når du har helt styr på den perfekte pull-up, er det tid til at give den en ekstra tand. Prøv disse to variationer fra Nike Master Trainers, Flor Beckmann og Brian Nunez, for at tilføre en ny udfordring til denne klassiske træning af overkroppen.
Vi hylder alle pull-up-øvelsen, den utroligt ydmyge øvelse, der styrker din ryg og arme på enestående vis, når du løfter din kropsvægt mod tyngdevægten. Men hvis du har gennemført bevægelsen i sin mest grundlæggende form, er der masser af måder at eskalere den på for fortsat at udfordre dig selv mentalt og fysisk. Nike Master Trainers Flor Beckmann og Brian Nunez deler to videreudviklede yndlingsvariationer, der gør denne blærede bevægelse endnu mere imponerende – og effektiv.
Før du går i gang
- Øv dig på at få dine skuldre til falde på plads.
For at aktivere dine rygmuskler korrekt fra starten skal du hænge i armene i en pull-up-stang og trække dine skulderblade tilbage og ned uden at bevæge dine arme (din krop vil løfte sig en smule). Hold positionen i 2 til 5 sekunder, og lav 5 to 10 gentagelser. Udfør denne skuldertilbagetrækningsøvelse i 1 til 2 sæt med 1 minuts hvilepause imellem som opvarmning til din første træningssæt med armbøjninger.
- Klassisk pull-up
Dette er basisøvelsen, som du kan tilføje alle mulige variationer til. Sådan gør du
Stå under en pull-up-stang. Hop op for at gribe fat om stangen med et overhåndsgreb med lidt mere end en skulderbreddes afstand. Hæng med strakte arme og ben. Træk din skuldre tilbage og ned, og spænd op i din ryg, core og baldemuskler, mens du trækker dig selv op og holder dine albuer tæt ind til overkroppen og holder et naturligt svaj i lænden, indtil din hage er over stangen. For at hjælpe dig selv med at nå derop, så tænk på, at du forsøger at få dit bryst op og røre stangen. Sænk langsomt din krop for at vende tilbage til startpositionen (dine arme skal være helt strakte). Dette er 1 gentagelse.
Prøv to udfordrende pull-up-variationer
Disse videreudviklede øvelser skruer op for intensiteten ved at skifte belastningen til forskellige muskler eller øge den samlede tid under pres (hvor længe en muskel arbejder i løbet af et sæt). De forbereder dig også på at udføre endnu mere avancerede bevægelser, så som pull-ups i ringe eller muscle-ups.
Det eneste, du skal bruge, er en pull-up-stang, et klatrestativ eller lignende stabil vandret stang over hovedet for at inkludere dem i din træning. Når du er i stand til at udføre 3 til 5 klassiske pull-ups med perfekt form, så prøv en af disse (eller begge). Gå efter 3 til 5 sæt med så mange gentagelser, som du kan, hvor du starter med at dødhænge (som ser ud nøjagtig, som det lyder) før hver gentagelse, for at genetablere fuld bevægelsesfrihed. Efterhånden som du arbejder igennem øvelsen, kan du tilføje gentagelser og sæt, men du bør altid starte med et hurtigt formtjek.
1. Cliffhanger pull-up
Følgende muskler trænes: traps (trapezmusklen), rygmuskler, biceps, triceps, underarme, mavemuskler
- Stå under pull-up-stangen i lodret position. Hop op for at gribe fat om stangen med et neutralt greb (håndflader mod hinanden) med din højre hånd tættest på din krop og din venstre hånd foran den samt med strakte ben i starten.
- Træk dig selv op, idet du drejer hovedet til højre side af stangen, indtil stangen strejfer din venstre skulder. Sænk dig for at vende tilbage til startpositionen. Dette er 1 gentagelse. Udfør alle gentagelser på denne side, skift derefter side, og gentag.
Gør det nemmere
Prøv en standard pull-up med tæt greb (med dine hænder og skuldre langt fra hinanden), hvis cliffhangeren er for svær, hold positionen i 10 til 30 sekunder, hvis du kan. Denne bevægelse kræver samtidig mere hjælp fra dine biceps, så det kan hjælpe dig med at udvikle den styrke og muskeludholdenhed, som kræves til en cliffhanger.
Gør det sværere
Tilføj vægt, enten med en vægtvest, vægtbælte eller en dumbbell, der holdes mellem dine knæ med krydsede ben.
2. Knæløft til hagen
Følgende muskler trænes: rygmuskler, biceps, triceps, underarme, mavemuskler
- Stå under stangen. Hop op for at gribe fat om stangen med et underhåndsgreb med en skulderbreddes afstand og med strakte ben i starten.
- Træk dig selv op, indtil din hage er over stangen. Hold denne position, mens du trækker dit knæ mod dit bryst, indtil dit ben former en 90-graders vinkel. Sænk det, og gentag med det andet ben. Dette er 1 gentagelse. Fortsæt med at skifte ben, som om du marcherer langsomt, for at opnå det ønskede antal gentagelser.
Gør det nemmere
Udfør knæløft hængende. Start med dødhæng (slutning af en pull-up) med benene lige og strakte. Spænd dine rygmuskler og mavemuskler, løft dernæst knæene op mod brystet. Dette er 1 gentagelse, gentag.
Gør det sværere
Udfør hver gentagelse langsommere for at øge tiden med spænding, således du opbygger mere styrke og muskeludholdenhed. Eller løft de strakte ben samtidig, indtil de er parallelle med gulvet (det kaldes L-siddende løft), hvilket træner dine mavemuskler endnu mere.
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