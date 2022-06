Sådan finder du de bedste sko til smalle fødder

Den nemmeste måde at finde ud af, om du har smalle fødder, er ved at prøve skoene på og vurdere, hvordan de føles. Hvis du fx køber sko, der kan snøres, vil du måske opleve, at du skal snøre skoene så meget, at panelerne rører eller overlapper hinanden.



Spørg dig selv: Kan du se eller mærke ekstra plads ved siden af dine fødder? Derefter kan du prøve at træde fra side til side og mærke om dine fødder føles stabile og sikre. Hvis du bemærker, at din fod glider til siden, har du højst sandsynligt smalle fødder.



Der er også en mere præcis måde at måle din skostørrelse på. Besøg en skobutik, hvor salgsmedarbejderen bruger en Brannock-enhed til at måle både bredden og længden af din fod. Eller du kan bruge en smartphone-app, som den fra Nike, der kan scanne din fod, kortlægge din fods struktur og give dig resultaterne på få sekunder.



At få detaljerede og personlige oplysninger omkring din fodstruktur kan være særligt hjælpsomt, hvis du har en smal hæl. Folk med en fod, der er smal over det hele, kan købe sko med en smal bredde. Men har du kun en smal hæl, har du brug for at købe sko, der passer til den bredeste del af foden, og derefter tilpasse om nødvendigt.



Hvis du har en smal hæl, anbefaler Institute for Preventive Health Foot, at du customiser dine sko ved at gøre følgende:

Brug et hælindlæg, ortopædisk indlæg eller en sål til at reducere pladsen i hælområdet.

Brug strømper med polstring i hælen, der kan fungere som ekstra udfyldning.

Tilføj et indlæg til pløsen af skoen for at tvinge foden til den bagerste del af skoen.

Vælg sko med snørebånd, og brug derefter de ekstra snørehuller til at stramme skoen tættere ind til anklen. Du kan få ekstra snørehuller lavet i skoen, men mange modeller, som fx mange af Air Zoom-, React Infinity- og Nike Pegasus-løbeskoene, har dem allerede.