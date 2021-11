Sådan finder du de bedste sko til brede fødder

Når du køber et hvilken som helst par sko, bør du prøve dem på i butikken eller derhjemme (hvis du køber online, eller hvis butikken tillader det). Nogle sko vil måske føles fantastiske i butikken, men efter en kilometer eller to på fortovet, vil dine fødder måske begynde at beklage sig.

Nogle løbebutikker har løbebånd i butikken, så du kan teste dine sko, før du køber dem. Andre vil måske tillade, at du tager en testløbetur udenfor. Hvis du køber online, så tjek, at brandet har en returpolitik, der tillader dig at returnere skoene selv efter en prøveløbetur. Nike har en 60 dages udvidet returpolitik, så du kan returnere et par sko, hvis de ikke fungerer for dig.

Derudover skal du huske, at dine fødder skifter størrelse, når du bliver ældre. Selvom du har brugt den samme skostørrelse i årevis, er det smart at få din fod analyseret og ordentligt målt efter nogle år, da dette sikrer, at du køber de bedste sko for dig.