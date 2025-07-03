Vi præsenterer Nike Structure 26, der sætter en ny standard inden for støtte, komfort og performance 

En ny standard inden for støtte, komfort og performance: Vi præsenterer Nike Structure 26
Produktnyheder
Den nyeste sko i Structure-kollektionen har et avanceret støttesystem, der hjælper løbere med at føle sig selvsikre på ruten.
Det skal du vide:
- Støttesystem til mellemfoden: Nikes mest avancerede stabilitetssystem til dato giver løberne endnu mere støtte og selvtillid.
- ReactX-stødabsorbering: I Structure 26 har brandet for første gang fået en blød mellemsål i ReactX-skum.
- Tillid er en tradition: Structure 26 er videreudviklingen af en sko, som blev designet første gang for tre årtier siden til løbere, der søger stabilitet og en jævn afvikling fra hæl til tå.
Hvis du er en løber, der har brug for en sko, som er designet til at reducere anklens eversion, er den nye Nike Structure 26 noget for dig. Uanset om du skal ud på en hurtig løbetur i hverdagen eller ud på de længere distancer, kan du nu få den stabilitet og stødabsorbering, du har brug for til at holde fokus på løbeturen.
Takket være skoens avancerede stabilitetsfunktioner og ReactX-skummet i mellemsålen kan løbere være trygge i troen på, at de kan præstere deres bedste.
"Løbere, der har brug for støtte, er vigtige for os", siger Ashley Campbell, Expert Product Line Manager i Nike Running. "Structure handler om at opbygge tillid til mennesker og om konsistens. Vi vil gerne skabe energi og spænding omkring en type løbesko, der historisk set har føltes kedelig og stiv."
"Structure handler om at opbygge tillid til mennesker og om konsistens. Vi vil gerne skabe energi og spænding omkring en type løbesko, der historisk set har føltes kedelig og stiv."
Ashley Campbell
Altid innovativ
Da Nike overvejede, hvordan de kunne forbedre Structure 25, så designteamet en mulighed for at udskifte det gamle skum og i stedet læne sig op ad en af virksomhedens bedste stødabsorberingsplatforme: ReactX. Skummet giver blødhed, men skoen har også fået en mere jævn afvikling fra hæl til tå end 25'eren.
"Min yndlingsting ved Structure 26 er, hvor behagelig den er uden at være for blød", siger Nike-atleten og guldmedaljevinderen Cole Hocker. "Den har en perfekt blanding af komfort og støtte, så jeg kan bevare energien under hele min træning."
Men innovationen stopper ikke ved skummet. Kernen i Structure 26 er Nikes støttesystem til mellemfoden, der hjælper med at give forbedret stabilitet i afgørende øjeblikke, når løberen tager et skridt. Dette kan være særligt nyttigt, hvis du har tendens til at overpronere, når du løber, idet skoen skaber en stabil platform, der giver en jævn afvikling fra hæl til tå uden at overdrive.
Structure 26 har desuden en ny mesh-overdel og en nydesignet ydersål, der giver løberne optimal komfort og performance. Overdelens forbedrede polstring gør, at skoen kan tilpasse sig forskellige fodformer, samtidig med at den giver den vigtige støtte. Skoen kan også prale af et exceptionelt greb og holdbarhed i områder med høj belastning.
Alt skal testes
Ingen af innovationerne i Structure 26 var blevet til noget uden en omfattende testproces. Takket være et tæt samarbejde med Nike Sport Research Lab kunne det nye design blive valideret.
I sidste ende skabte teamet en stabil, komfortabel løbesko til brug på vej af både eliteatleter og hverdagsløbere, så de alle får en ekstra portion selvtillid, når de lægger kilometerne bag sig.
Nike tilbyder tre forskellige kategorier i sit sortiment af løbesko til løb på vej, hvoraf Structure-kollektionen er den ene. Denne sko repræsenterer en udvikling inden for støttende stødabsorbering til dem, der vil have en stabil løbetur, mens Nike Vomero leverer maksimal stødabsorbering til dem, der vil have ultimativ komfort, og Nike Pegasus giver responsiv stødabsorbering til dem, der vil have et godt energiudbytte dagen lang. Dette udvalg af løbesilhuetter giver atleter deres foretrukne type af stødabsorbering, uanset den distance, de tilbagelægger, eller de omgivelser, de vælger at løbe i.
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Ofte stillede spørgsmål
Hvad får Structure 26 til at skille sig ud fra sine forgængere?
Structure 26 har en af
Hvilke slags løbeaktiviteter er skoen bedst egnet til?
Structure 26 er designet til alle slags løbere – fra begyndere til konkurrenceatleter – især dem, der ønsker stabilitet og en jævn afvikling, og som søger ekstra støtte. Som daglig træningssko er den optimeret til de lange distancer, og den er egnet til løbere, der nægter at nøjes med den begrænsede, traditionelle støtte.