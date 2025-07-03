Vi præsenterer Nike Structure 26, der sætter en ny standard inden for støtte, komfort og performance 

Hvis du er en løber, der har brug for en sko, som er designet til at reducere anklens eversion, er den nye Nike Structure 26 noget for dig. Uanset om du skal ud på en hurtig løbetur i hverdagen eller ud på de længere distancer, kan du nu få den stabilitet og stødabsorbering, du har brug for til at holde fokus på løbeturen.

Takket være skoens avancerede stabilitetsfunktioner og ReactX-skummet i mellemsålen kan løbere være trygge i troen på, at de kan præstere deres bedste.

"Løbere, der har brug for støtte, er vigtige for os", siger Ashley Campbell, Expert Product Line Manager i Nike Running. "Structure handler om at opbygge tillid til mennesker og om konsistens. Vi vil gerne skabe energi og spænding omkring en type løbesko, der historisk set har føltes kedelig og stiv."