Tights til din træning

Når du har overvejet hvilke funktioner, du har brug for, er det næste at overveje, hvor du skal bruge dem. Nogle tights er særligt designet til din yndlingsaktivitet, og Nike-tights kan bruges til enhver aktivitet.

Løbetights

Selv en nystartet løber bør gå efter at få mindst tre til syv kilometer i benene om ugen. Det er ikke nogen lille bedrift, men uanset hvor mange kilometer du rammer, skal dine træningsleggings præstere.

Nikes løbetights er designet til at give dig alt, du har brug for, til sprint, gang, jogging eller til at sætte din personlige løberekord uden at få hudirritation. De har de funktioner, du har brug for, inklusive:

Design, der holder sig på plads ved gentagne bevægelser, kilometer efter kilometer.

Strategiske ventilationszoner til optimal åndbarhed

Reflekterende detaljer, der giver øget sikkerhed

Flere lommer, der holder dine hænder frie under løbeturen

De fleste Nike-løbetights har en mellemhøj talje med snoretræk, så du kan justere pasformen. Til langdistanceløbere er åndbare tights med mange lommer et godt valg. Hvis du er sprinter, hvor hastighed er vigtigt, skal du se efter et glat materiale og en bred linning, som er behagelig, når du flyver afsted.

Leggings til træningscentret

Hvis du har dine træningsleggings på i træningscentret, har du brug for et par, der bliver, hvor de skal, mens du presser, trækker, laver lunges, squatter, bøjer dig og drejer rundt. Nike-træningstights giver dig den største bevægelsesfrihed, da de er højtaljede leggings med åbne lommer og har mange pasforms- og længdemuligheder.

Uanset om du er i vægtrummet, på cardiomaskinerne eller tager en yogatime, kan Nike-tights tilpasse sig dine bevægelser.

Nike-yogabukser er lavet af superblødt materiale med en komfortabel, mellemhøj talje. Takket være Nike Infinalon-materiale har de den perfekte mængde stretch, styrke og blid kompression. Infinalon er halvt så tykt, men dobbelt så stærkt som elastan, så det kan håndtere alle dine bevægelser.

Til sessioner, hvor der virkelig skal svedes igennem, bevæger Nike Pro-tights sig med dig. Linningen vil ikke bevæge sig, og det svedtransporterende materiale og åndbare mesh over læggene hjælper med at holde dig kølig og tør. Disse træningstights er bløde og strækbare og hjælper dig med at nå dine mål, uanset hvor du er.

Athleisure-leggings

Activewear er blevet en kæmpe modetrend og har taget træningstøjet videre fra træningscentret og ind i stuerne og supermarkederne. De er perfekte til at få ordnet praktiske ting i eller til at møde vennerne til en hyggelig aftale. Ja, vi kalder dem måske sportswear-tights, men de er både gode at dyrke sport og slappe af i – og mange af os foretrækker måske det sidste.

Sportswear-tights tilbyder komfort og stretch, men giver dig også mulighed for at sætte dem sammen med forskelligt tilbehør. Det er typisk her du finder markante farver og vilde prints. Du kan skeje mere ud med dine tights, da det ikke altid kun handler om funktion. Det er også i denne kategori, du finder flere tights i standardpasform med mindre kompression.