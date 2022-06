Bæredygtighedsmål 2025

Den sidste fase af et produkts liv – at få det ud til atleterne* og til sidst tilbage igen – er det mest udfordrende ved bæredygtighedspuslespillet. Customisede varer og éndagslevering er normen. Hvad man skal stille op med et elsket eller defekt produkt er uklart. Og ingen bryder sig om at modtage en kvast pakke. Så vi er ved at gentænke det hele ved hjælp af opfindsomhed, videnskab og ukuelighed.



Vi har sat et 2025-mål om at donere, istandsætte eller genbruge 10 gange flere brugte eller defekte produkter, end vi gør i dag. For at opnå det gør vi det nemmere for folk at returnere deres brugte produkter til os. Reuse-A-Shoe er allerede i gang i butikker i USA og Europa, og vi udvider nu til Storkina og giver vores aktiviteter nyt liv. Vi opretter workshops for kreativ genbrug og leverer relevant indhold såsom Nike Circular Design Guide til forbrugerne. Vi har for nylig udrullet Nike Refurbished i udvalgte butikker i Nordamerika. Vi opretter desuden workshops for kreativ genbrug og leverer relevant indhold såsom repair & care-videoer (som går i luften til sommer) for at hjælpe med at forlænge produkternes levetid. Vi er kun lige kommet i gang med nogle af disse services, men vores mål er det samme som med alt, vi gør: At levere inspiration og innovation til alle atleter på planeten.