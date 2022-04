Sådan inspirerer data Nikes skodesign

Hvis du vil gøre en forskel via produktdesign, så er materialerne et godt sted at starte.



Omkring 70 procent af Nikes CO2-belastning stammer fra materialer. Så selv små justeringer kan reducere vores udledning i betydelig grad.



"Vi vidste, at vi havde et ansvar for at udskifte vores materialer", siger fodtøjsmaterialeudvikler Isabel Torres som reference til Nikes Air Max-produktionslinje. "Det er ligesom at slukke for vandet, når man børster tænder – det giver bare mening".



Men selv meningsfulde ændringer kan være svære at foretage uden den rigtige information. Her kommer data ind i billedet.



"En af de roller, som data spiller, er at hjælpe designere med at få deres vision ført ud i livet", siger Nina Watkins, som er en del af et hold af dataanalytikere, som giver designere værktøjerne til at træffe bedre beslutninger om materialer. Hvordan gør de så det?