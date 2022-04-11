Sådan inspirerer data Nikes skodesign

Analysér det her: Sådan påvirker data design
Innovation
Vi forbedrer dataanalysen for at skrue op for det genanvendte indhold i klassiske sko. Men de visuelle forandringer er så diskrete, at du garanteret slet ikke kan se dem.
Præsenteret af Move to Zero: Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at beskytte sportens fremtid.
Hvis du vil gøre en forskel via produktdesign, så er materialerne et godt sted at starte.
Omkring 70 procent af Nikes CO2-belastning stammer fra materialer. Så selv små justeringer kan reducere vores udledning i betydelig grad.
"Vi vidste, at vi havde et ansvar for at udskifte vores materialer", siger fodtøjsmaterialeudvikler Isabel Torres som reference til Nikes Air Max-produktionslinje. "Det er ligesom at slukke for vandet, når man børster tænder – det giver bare mening".
Men selv meningsfulde ændringer kan være svære at foretage uden den rigtige information. Her kommer data ind i billedet.
"En af de roller, som data spiller, er at hjælpe designere med at få deres vision ført ud i livet", siger Nina Watkins, som er en del af et hold af dataanalytikere, som giver designere værktøjerne til at træffe bedre beslutninger om materialer. Hvordan gør de så det?
Udvikling inden for bæredygtigt design er muligt takket være dataanalytikere som Nina Watkins, som ses på billedet ovenfor.
Afvejning af muligheder
Har du nogensinde spekuleret over, hvordan genanvendt indhold bliver målt? Det er sådan en som Nina, der skal regne det ud.
"Udregningen er i bund og grund basal algebra", siger Nina. "Men det kræver meget samarbejde at få det ført ud i livet". Den største udfordring er at spore det genanvendte indhold fra hver en komponent fra hver en leverandør – ikke nogen nem opgave.
"Det var en helt ny proces, så vi fandt ud af tingene hen ad vejen", fortsætter hun. "I starten vejede jeg hver komponent til skoen en efter en på en køkkenvægt".
For at fastslå det genanvendte indhold af en sko brugte Nina en køkkenvægt til at veje hver enkelt komponent.
Sådan måler man en skos genanvendte indhold:
- Tag procentdelen af hver komponents genanvendte indhold.
- Gang det med komponentens vægt for at få vægten af komponentens genanvendte indhold.
- Læg de genanvendtes vægte sammen (for dusinvis af skokomponenter).
- Dividér det genanvendtes totale vægt med det færdige produkts totale vægt.
- Det endelige tal = procentdel genanvendt indhold målt i vægt i et par sko. Bum.
"Med stor hjælp fra vores partnere på fabrikken har vi kunnet opskalere denne originale metode", siger Nina. "De fremstiller ikke blot vores sko, men vejer også omhyggeligt hver enkelt komponent før hver produktionsrunde".
Det opskalerede data-flow udstyrer Nike-designere med vigtig information om de materialer, de har til rådighed – uanset om de udvikler nye sko eller gentænker klassiske designs.
Grace (til venstre) og Isabel bruger data til at tage informerede designbeslutninger.
Sådan bruges data
Et eksempel på denne datadrevne form for beslutningstagen er den diskrete transformation af Nike Air Max 90, 95 og 97-skoene til kvinder.
"Disse sko er ikoner", siger Grace Lee, senior-materialedesigner. "Men Nike har fokus på innovation og på konstant at finde nye måder at forbedre ting på. I dette tilfælde vidste vi, at vi kunne udvikle skoene til at bruge flere genanvendte materialer".
Målet er at opdatere de primære sko i Air Max-linjen – en af Nikes mest populære.
Grace Lee, senior-materialedesigner, sammenligner materialepaletter.
De kaldte projektet for Better Essentials. "Better", fordi målet var at have mere genanvendt materiale end i originalerne. "Essential", fordi den bæredygtige udgave ikke måtte gå på kompromis med det, der gjorde originalerne så berømte.
"Vi var ekstremt omhyggelige med detaljerne – fornemmelsen, duften, følelsen, det hele", siger produktlinjechef Negin Mani. "På den måde får Nike-fans det samme produkt, som så også hjælper med at mindske miljøbelastningen ved at bruge genanvendte materialer".
Eksempler på det færdige produkt til Better Essentials-projektet: Nike Air Max 95-sko lavet med mindst 20% genanvendt indhold målt i vægt.
Udvikling af designet
Fordi holdet havde data og analytiske værktøjer til rådighed, var de i stand til at træffe innovative materialevalg – de opdaterede alt lige fra snørebånd, foring og mellemsål ved at bruge genanvendte, mindre miljøbelastende alternativer.
Resultatet er sko med mindst 20% genanvendt indhold målt i vægt.
Sådan en transformation skal ikke være iøjnefaldende. En rigtig Air Max-fan bør ikke være i stand til at se, at materialerne er blevet udskiftet.
Kom holdet i mål?
"Jeg er materialeekspert, og jeg kan ikke se forskel på de originale og de bæredygtige materialer", siger Grace.
Det lyder som en sejr.
Vil du vide mere? Besøg Nike.com/Sustainability, hvor du kan følge hvert et skridt på vores rejse og opdage nye måder, hvorpå vi sammen kan Move To Zero og opnå nul CO2-udledning og nul spild.
Billeder: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker
Præsenteret af Move to Zero: Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at beskytte sportens fremtid.
Hvis du vil gøre en forskel via produktdesign, så er materialerne et godt sted at starte.
Omkring 70 procent af Nikes CO2-belastning stammer fra materialer. Så selv små justeringer kan reducere vores udledning i betydelig grad.
"Vi vidste, at vi havde et ansvar for at udskifte vores materialer", siger fodtøjsmaterialeudvikler Isabel Torres som reference til Nikes Air Max-produktionslinje. "Det er ligesom at slukke for vandet, når man børster tænder – det giver bare mening".
Men selv meningsfulde ændringer kan være svære at foretage uden den rigtige information. Her kommer data ind i billedet.
"En af de roller, som data spiller, er at hjælpe designere med at få deres vision ført ud i livet", siger Nina Watkins, som er en del af et hold af dataanalytikere, som giver designere værktøjerne til at træffe bedre beslutninger om materialer. Hvordan gør de så det?
Udvikling inden for bæredygtigt design er muligt takket være dataanalytikere som Nina Watkins, som ses på billedet ovenfor.
For at fastslå det genanvendte indhold af en sko brugte Nina en køkkenvægt til at veje hver enkelt komponent.
Afvejning af muligheder
Har du nogensinde spekuleret over, hvordan genanvendt indhold bliver målt? Det er sådan en som Nina, der skal regne det ud.
"Udregningen er i bund og grund basal algebra", siger Nina. "Men det kræver meget samarbejde at få det ført ud i livet". Den største udfordring er at spore det genanvendte indhold fra hver en komponent fra hver en leverandør – ikke nogen nem opgave.
"Det var en helt ny proces, så vi fandt ud af tingene hen ad vejen", fortsætter hun. "I starten vejede jeg hver komponent til skoen en efter en på en køkkenvægt".
Grace (til venstre), Negin (i midten) og Isabel bruger data, så de kan tage informerede designbeslutninger og vælge de mest
bæredygtige materialer.
Sådan måler man en skos genanvendte indhold:
- Tag procentdelen af hver komponents genanvendte indhold.
- Gang det med komponentens vægt for at få vægten af komponentens genanvendte indhold.
- Læg de genanvendtes vægte sammen (for dusinvis af skokomponenter).
- Dividér det genanvendtes totale vægt med det færdige produkts totale vægt.
- Det endelige tal = procentdel genanvendt indhold målt i vægt i et par sko. Bum.
"Med stor hjælp fra vores partnere på fabrikken har vi kunnet opskalere denne originale metode", siger Nina. "De fremstiller ikke blot vores sko, men vejer også omhyggeligt hver enkelt komponent før hver produktionsrunde".
Det opskalerede data-flow udstyrer Nike-designere med vigtig information om de materialer, de har til rådighed – uanset om de udvikler nye sko eller gentænker klassiske designs.
Sådan bruges data
Et eksempel på denne datadrevne form for beslutningstagen er den diskrete transformation af Nike Air Max 90, 95 og 97-skoene til kvinder.
"Disse sko er ikoner", siger Grace Lee, senior-materialedesigner. "Men Nike har fokus på innovation og på konstant at finde nye måder at forbedre ting på. I dette tilfælde vidste vi, at vi kunne udvikle skoene til at bruge flere genanvendte materialer".
Målet er at opdatere de primære sko i Air Max-linjen – en af Nikes mest populære.
"Vi vidste, at vi kunne udvikle skoene til at have flere bæredygtige materialer", siger materialedesigner Grace Lee, som ses på billedet her.
De kaldte projektet for Better Essentials. "Better", fordi målet var at have mere genanvendt materiale end i originalerne. "Essential", fordi den bæredygtige udgave ikke måtte gå på kompromis med det, der gjorde originalerne så berømte.
"Vi var ekstremt omhyggelige med detaljerne – fornemmelsen, duften, følelsen, det hele", siger produktlinjechef Negin Mani. "På den måde får Nike-fans det samme produkt, som så også hjælper med at mindske miljøbelastningen ved at bruge genanvendte materialer".
Fodtøjsmaterialeudvikler Isabel Torres (til venstre) i arbejde. Eksempler på det færdige
produkt til Better Essentials-projektet (til højre).
Udvikling af designet
Fordi holdet havde data og analytiske værktøjer til rådighed, var de i stand til at træffe innovative materialevalg – de opdaterede alt lige fra snørebånd, foring og mellemsål ved at bruge genanvendte, mindre miljøbelastende alternativer.
Resultatet er sko med mindst 20% genanvendt indhold målt i vægt.
Sådan en transformation skal ikke være iøjnefaldende. En rigtig Air Max-fan bør ikke være i stand til at se, at materialerne er blevet udskiftet.
Kom holdet i mål?
"Jeg er materialeekspert, og jeg kan ikke se forskel på de originale og de bæredygtige materialer", siger Grace.
Det lyder som en sejr.
Vil du vide mere? Besøg Nike.com/Sustainability, hvor du kan følge hvert et skridt på vores rejse og opdage nye måder, hvorpå vi sammen kan Move To Zero og opnå nul CO2-udledning og nul spild.
Billeder: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker