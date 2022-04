Nikes One Box halverer emballagen

Betyder det, at One Box skal erstatte alle skotøjsæsker? Nej, ikke lige med det samme. Millioner af dem bliver sendt afsted i år, og det er kun forventet, at det antal vil stige gennem omhyggelig testning og raffinering. "Selvom det er stort, er det stadig et pilotprojekt", siger Erica. "Der er mulighed for, at One Box vil udvikle sig med tiden – hvordan den ser ud, hvad den bliver brugt til og hvor mange æsker vi kan redde".



Ligesom Space Hippie fungerede som inspiration til denne æske, er One Box allerede begyndt at generere nye ideer til at ændre andre emballagepraksisser. For eksempel ved at reducere mængden af papir, der bliver brugt til at fylde snuden ud eller ved ikke at bruge plastikposer til de enkelte tøjvarer.



Rich fortæller, det er en del af en større historie: Nikes generelle indsats for at reducere produktemballage; en indsats der er i konstant udvikling.