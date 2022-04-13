Nikes One Box halverer emballagen

Særlevering: Hvordan One Box halverer emballage
Innovation
Lær, hvordan Nikes emballage-team dropper dobbeltkassen for at reducere spild – og gentænker hvad en skotøjsæske kan.
Præsenteret af Move to Zero: Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at beskytte sportens fremtid.
"Emballage er nogle gange en eftertanke", siger Rich Hastings, hjernen bag Nikes egne skotøjsæskedesigns i mere end 20 år. "Ofte tænker folk ikke over, at det kan have en enorm indvirkning på miljøet".
Du har måske bemærket, at når du køber sko online, så ankommer de i en skotøjsæske med endnu en æske udenom. "Vi vidste, at vi havde mulighed for at gøre vores eksisterende model endnu bedre", siger han.
Rich og teamet fik muligheden for at gøre det, da de arbejdede på lanceringen af Space Hippie i 2020 – et udvalg af sko, som er lavet af mindst 25 procent til 50 procent genanvendt materiale målt på vægt, der krævede en æske med et ligeså småt fodaftryk, som skoenes fremtidsfokuserede design tilbød.
Rich Hastings hjalp med at bringe One Box til live, efter han havde arbejdet på Space Hippie-æsken (i midten), som droppede æsken i
æsken, vi alle kender.
"Space Hippie var springbrættet", siger Erica Swanson fra Sustainable Product Operations. "Vi ville gerne have et innovativt system, der sendte skoen i sin egen æske i stedet for at sende en æske i en æske".
Så når du køber et par sko online, eliminerer det en hel æske fra ordren – og fra din papcontainer. Det lyder simpelt, men som ethvert andet førende koncept skulle det vise sig at kræve meget arbejde at gennemføre.
Test og bliv klogere
"Det var meningen, det skulle være en begrænset lancering. Så vi sagde, 'Lad os være dristige og prøve noget, vi ikke er sikre på vil virke'", siger Rich om sneaker-kollektionen, der blev sendt i sin egen aflange skotøjsæske.
"Men skoene var så populære, at vi blev nødt til at opskalere hurtigt. Vi fik en masse feedback om, at æsken ikke var holdbar nok til at modstå de knubs, den kunne få undervejs, så vi arbejdede videre på at opdatere den ud fra de informationer".
Erica Swanson hjælper med at tage Nike til nye højder med One Box. "Vi lærte, at 86 procent af forbrugerne sagde, at de
gerne ville samarbejde med brands, om at gøre dem mere bæredygtige", siger Erica. "Vi opfylder dette behov med One Box".
Rich og hans team udførte en bred vifte af ingeniørmæssige test, såsom belastningsprøver, der sætter æsken under pres, så de var sikre på, at den ville overleve rejsen til din dør. Disse test hjalp teamet med at bygge en endnu stærkere æske – og beviste, at designet kunne virke på en endnu større skala.
Resultatet af drømme og massiv testning? Nike One Box. Det nuværende design passer til næsten alle Nike-sko. Og selvom designet er en smule anderledes end æsken, der startede det hele, er formålet det samme: at reducere spild.
Det giver store gevinster at sende skoene i deres egen æske og droppe den ydre æske (plus alt andet ekstra emballage).
I forhold til traditionel emballage reducerer One Box spild med 51 procent for enkeltordrer uanset hvilken sko, der er indeni.
I forhold til traditionel emballage reducerer One
Box spild med 51 procent
for enkeltordrer uanset hvilken sko,
der er indeni.
Hvordan gør du en æske til et gennembrud? Ifølge Chris Conklin handler det om at være besat af detaljerne.
Mindre er mere
"Vores team arbejdede sammen om at fokusere på, hvordan forbrugeren ville interagere med æsken", siger Chris Conklin fra emballagedesign.
Kom med på tur og se resultatet af det detaljerede arbejde:
- Anonymt ydre
På afstand virker One Box måske ikke så imponerende – men det er hele pointen. "Det var et strategisk valg i forhold til sikkerhed," siger Chris om designet uden logo. "Vi ville ikke have, at æsken skulle råbe højt om de nye sko, der stod på dit dørtrin".
- Returnering uden tape
Låget på æsken bliver lukket med klæbebånd, der skærer ned på spild af tape. Men nogle gange bliver tingene ikke, som man ønsker dem, så teamet vidste også, at de skulle finde en løsning på, hvordan forbrugeren kunne returnere varen. Derfor tilføjede de et ekstra stykke klæbebånd, der lader dig genlukke æsken og returnere skoene.
- Grafik, der ikke tværer ud
"Vi prøvede at bruge forskellige farver til grafikken indeni æsken", siger Chris. "Men da vi opdagede, at farven smittede af på hvide mellemsåler, blev vi nødt til at skifte over til hvid, så produktet forblev perfekt".
Og måden, den hvide blæk bliver påført, forbliver tro mod vores overordnede mission om at reducere spild. "Vi tænker over vores vandforbrug, når vi printer", siger Chris. "Vi ville gerne have designet til at være så minimalt som muligt, så vi kunne efterlade et mindre fodaftryk."
Hvis One Box ankommer til dit dørtrin, kan du få lov at se disse detaljer i virkeligheden på denne skotøjsæske-leverings-kombination. Du ser måske også en skramme eller to. "Se dem som påmindelser om, at du har reddet en æske fra at ryge i papcontaineren", siger Erica.
Skotøjsæskernes fremtid
Betyder det, at One Box skal erstatte alle skotøjsæsker? Nej, ikke lige med det samme. Millioner af dem bliver sendt afsted i år, og det er kun forventet, at det antal vil stige gennem omhyggelig testning og raffinering. "Selvom det er stort, er det stadig et pilotprojekt", siger Erica. "Der er mulighed for, at One Box vil udvikle sig med tiden – hvordan den ser ud, hvad den bliver brugt til og hvor mange æsker vi kan redde".
Ligesom Space Hippie fungerede som inspiration til denne æske, er One Box allerede begyndt at generere nye ideer til at ændre andre emballagepraksisser. For eksempel ved at reducere mængden af papir, der bliver brugt til at fylde snuden ud eller ved ikke at bruge plastikposer til de enkelte tøjvarer.
Rich fortæller, det er en del af en større historie: Nikes generelle indsats for at reducere produktemballage; en indsats der er i konstant udvikling.
"Vi er virkelig de førende inden for dette, men vi er først lige begyndt".
Erica Swanson
Senior Director Sustainable Product Operations
"Vi er virkelig de førende inden for dette, men
vi er først lige begyndt".
Erica Swanson
Senior Director Sustainable Product Operations
Vil du vide mere? Besøg Nike.com/Sustainability, hvor du kan følge hvert et skridt på vores rejse og opdage nye måder, hvorpå vi sammen kan Move To Zero og få nul CO2-udledning og nul spild.
Fotos: Ariel Fisher
Tekst: Rebecca Coolidge