Fremstilling af Nike Air med intern genbrug

Den gode cirkel: Sådan bliver Air genfødt med intern genbrug
Innovation
Kom bag om kulisserne, og se, hvordan Nike Air-enheder bliver lavet igen og igen.
Præsenteret af Move to Zero: Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at beskytte sportens fremtid.
Nike Air-stødabsorbering har en omfattende arv, når det kommer til stil og komfort, men du ved muligvis ikke, at dens lange historie også indbefatter årtiers innovation inden for bæredygtighed. Det er sandt. Helt fra første færd har Nike hele tiden udviklet denne trykluftsteknologi for at efterlade et mindre aftryk på planeten.
"Siden begyndelsen har vi lanceret så mange usynlige innovationer til vores mest synlige teknologi," siger Mitesh Patel, produktionsleder ved anlægget Air Manufacturing Innovation (AirMI). "Målet er at holde nogle ting konstante – såsom looket og komforten – men kontinuerligt at forbedre måden, det bliver fremstillet på."
Hvordan gør vi det så?
"At lave Air er som at bage en kage," siger Mitesh. "Forskellige kager kræver forskellige opskrifter, og Nike har mange forskellige slags Air. Hver gang der kommer et nyt design, er vi nødt til at skabe maskinerne og processerne for at kunne gennemføre det. Det er de samme ingredienser, men forskellige metoder."
Følg med, hvis du vil lære, hvordan man bager denne avancerede kage. Kan du spotte, hvordan vi tilsætter ansvarlig produktion til blanding?
Stumper fra produktionsprocessen genbruges og laves til nye Air-enheder. Her kan man se et glimt af den
proprietære proces ved AirMI-anlægget i Beaverton, Oregon i januar 2022.
Saml ingredienserne
Hvad er Air-stødabsorbering egentlig lavet af? Der er to hovedkomponenter, og den første er termoplastisk polyuretan (TPU), en type plastik, der er populær på grund af dens robusthed og genanvendelighed.
"TPU kan ikke genanvendes i det uendelige, men vi kan dog genbruge det igen og igen i vores proces," siger leder for bæredygtighed, Makely Lyon. Takket være årtiers øvelse har vi forfinet vores proces, så vi kan genanvende og genbruge meget af det, der ellers ville blive smidt væk.
TPU'en bliver Air-enhedens skal, som så fyldes med den anden hovedingrediens: gas. Det lyder måske mærkeligt, men vidste du, at den luft, vi indånder, er en blanding af forskellige gasser? Nå, men Nike Air indeholder altså også gas. I gamle dage brugte vi en gas, der hedder svovlhexafluorid (SF6), som ikke var så god for planeten.
"Tilbage i 90'erne indså vores hold, at vi var nødt til at stoppe med at bruge SF6, en gas med stor indvirkning på global opvarmning," siger Makely. "Det krævede mange års innovationsarbejde. Men siden 2006 har vi været SF6-fri og anvender 100% nitrogen i stedet."
Det gør vi, fordi omkring 78 procent af Jordens atmosfære udgøres af nitrogen, markant mere end oxygen, som er på omtrent 21 procent. Så hvis der slipper nitrogen ud i forbindelse med produktionsprocessen, er påvirkningen mindre end med den tidligere anvendte gas.
Fik du styr på gassen og den smarte plastik? Godt. Og så ...
Lad os lave noget Air!
Trin 1: Læg to TPU-ark sammen, og opvarm til den ideelle temperatur. Varmen gør den stive TPU bøjelig, så man kan forme den til den rigtige facon og dernæst forsegle den, så den er helt lufttæt.
Trin 2: Tag Air-enhederne ud af støbeformen, når de er størknet, og skær overskydende TPU af for at få den rigtige facon. Husk at gemme stumperne! Du skal bruge dem til det sidste trin.
Trin 3: Tilfør den ikke så magiske ingrediens: nitrogen. Det er det, som fylder de smukke TPU-skaller og giver dem den affjedring, vi alle kender og elsker.
Trin 4: Tag alle de rene afklip og stumper (hvilket er mere end 90 procent af dem), kværn dem, og smelt dem sammen for at lave nye TPU-ark. Start så hele processen igen. Det er den cirkulære Air-proces.
Og så er de færdige – Air-enheder, som er klar til at affjedre dine skridt og føje en omgang genanvendte materialer til dine sko.
Fik du fat i alle de bæredygtige kneb? Ved at bruge nitrogen i stedet for SF6 reducerer vi vores udledning af drivhusgasser. Og ved at genbruge TPU-stumperne er vi i stand til at omdirigere mere end 27 millioner kilo produktionsaffald væk fra lossepladserne hvert år.
AirMI-medarbejdere fra venstre til højre: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel og Jordan Binkerd.
Ifølge Makely er det en del af AirMI's "lange innovationshistorie at hjælpe med at reducere vores aftryk af planeten."
Når man tager den historie i betragtning, er dette kun begyndelsen.
"Vi gør ting, som blev anset som noget nær umulige for et årti siden. Det er blevet drevet frem af mennesker. Uden dem og deres idéer kan vi ikke lave Air."
Mitesh Patel
Produktionsleder ved anlægget Air Manufacturing Innovation (AirMI)
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Fotos: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker