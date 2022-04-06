Fremstilling af Nike Air med intern genbrug

Hvad er Air-stødabsorbering egentlig lavet af? Der er to hovedkomponenter, og den første er termoplastisk polyuretan (TPU), en type plastik, der er populær på grund af dens robusthed og genanvendelighed.



"TPU kan ikke genanvendes i det uendelige, men vi kan dog genbruge det igen og igen i vores proces," siger leder for bæredygtighed, Makely Lyon. Takket være årtiers øvelse har vi forfinet vores proces, så vi kan genanvende og genbruge meget af det, der ellers ville blive smidt væk.



TPU'en bliver Air-enhedens skal, som så fyldes med den anden hovedingrediens: gas. Det lyder måske mærkeligt, men vidste du, at den luft, vi indånder, er en blanding af forskellige gasser? Nå, men Nike Air indeholder altså også gas. I gamle dage brugte vi en gas, der hedder svovlhexafluorid (SF6), som ikke var så god for planeten.