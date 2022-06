Talking Trash med Billie Eilish

Billie har ofte talt om sin klimaangst, og hvordan den påvirker hendes musik, samarbejder og stadionkoncerter, hvor hun ikke tillader plasticsugerør og beder publikum om selv at medbringe vandflasker. Men hun vil altid gerne have mere viden på området. Ayana har både en lang karriere inden for forskning og politik, og hun er medstifter af Urban Ocean Lab, en tænketank for kommende kystbyer, medstifter af The All We Can Save Project, der støtter førende kvinder inden for klimaindsatsen, og så er hun medskaber af How to Save a Planet, en podcast om klimaløsninger.