Giv gamle sneakers nyt liv med naturlige ingredienser

Selvom det for de fleste af os måske ikke (endnu!) føles som en intuitiv klimahandling at smide sine sko ned i varmt vand med rødbeder, så er det hverdag for Aja.



"Jeg er her for at hjælpe med at inspirere designere i hele virksomheden med at udforske, drømme, opdage og forblive begejstret for nye processer og måder at gøre tingene på", siger hun om sit job hos Blue Ribbon Studio, Nikes eget makerspace. "Nogle gange sker der fejl, men det er held i uheld – og det er her, problemløsning sker!"



Er du klar til at løse nogle praktiske sneakerproblemer ved hjælp af innovativ tænkning (og lidt knofedt)? Scroll ned for at lære om metoder til at rengøre, farve og lime dine sko ved at bruge metoder med et bæredygtigt fokus, som Aja og hendes kollega i fodtøjsdesign Indah Nur bruger derhjemme. Lad os komme i gang!