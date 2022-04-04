Giv gamle sneakers nyt liv med naturlige ingredienser

Fortæl os om dit job.

"Mit job er at sørge for, at jeg virkelig forstår vores kunders behov for at kunne skabe produkter, der er eftertragtede – samt løse problemer ved at bringe kreativitet, bæredygtighed og cirkularitet ind i materialerne".



Hvornår startede din kærlighed til sneakers?

"Min forbindelse til sneakers er at nyde tid med min familie. Da jeg flyttede til Los Angeles fra Indonesien i 2005, talte jeg ikke engelsk, og mine fætre og kusiner talte ikke indonesisk – men på en eller anden måde knyttede vi bånd igennem sneakers. De tog mig med ud for at ligge i kø til nye lanceringer, og jeg fik nye venner, mens vi ventede. Det hele handler om fællesskabet, som får mig til at føle mig velkommen".



Hvilke personlige træk tager du med i dit arbejde og i livet?

"Jeg er afslappet, udadvendt – en stenbuk. Jeg kan godt lide at prøve nye typer mad, udforske nye vintagebutikker, genbrugsbutikker osv. Det er derfor, at mine sko altid skal være behagelige, for jeg er altid på farten!"