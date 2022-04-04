Giv gamle sneakers nyt liv med naturlige ingredienser

Giv gamle sneakers nyt liv – med appelsiner, valnødder og mel?
Innovation
Ja, det er rigtigt! Kom med, når Nikes skodesignere deler tre måder at bruge naturlige ingredienser, du har derhjemme, til at få dine sneakers til at holde i længere tid på.
"Hands On" er en serie, hvor du lærer taktile sanseteknikker af innovative eksperter.
"Jeg er A+ vegetar – og A- veganer", joker fodtøjsdesignspecialist Aja Zarrehparvar som reference til den opskrift på plantebaseret sneakerfarve, som hun skal til at dele med os.
Uanset om det er, hvad du spiser til frokost, eller hvordan du passer på dine sko, så er vi alle på vores egen rejse mod at blive mere bæredygtige personer. Men kan individuelle handlinger virkelig skabe en samfundsmæssig forandring?
Det mener Aja: "Kulturen bestemmer, hvad der er 'cool' i gåseøjne", siger hun. "Hvis kulturen fortsætter med at opfordre til at forny dine sko – ved fx at customise og gemme ting – kan vi gøre bæredygtighed til en ubestridelig del af, hvad der er cool!"
Mød din vært Aja Zarrehparvar (til højre) og gæst Indah Nur.
Selvom det for de fleste af os måske ikke (endnu!) føles som en intuitiv klimahandling at smide sine sko ned i varmt vand med rødbeder, så er det hverdag for Aja.
"Jeg er her for at hjælpe med at inspirere designere i hele virksomheden med at udforske, drømme, opdage og forblive begejstret for nye processer og måder at gøre tingene på", siger hun om sit job hos Blue Ribbon Studio, Nikes eget makerspace. "Nogle gange sker der fejl, men det er held i uheld – og det er her, problemløsning sker!"
Er du klar til at løse nogle praktiske sneakerproblemer ved hjælp af innovativ tænkning (og lidt knofedt)? Scroll ned for at lære om metoder til at rengøre, farve og lime dine sko ved at bruge metoder med et bæredygtigt fokus, som Aja og hendes kollega i fodtøjsdesign Indah Nur bruger derhjemme. Lad os komme i gang!
Bemærk: Du vil komme til at arbejde med varme væsker, så der skal være en voksen til stede, og husk at bruge sikkerhedsbriller og -handsker.
1. Sådan holder du dine sneakers friske – med ting du har derhjemme.
Uanset om målet er at holde dine sneakers nye så længe som muligt, eller om du foretrækker et slidt look, der bliver bedre med alderen, så er en ting sikkert: "Hvis du passer godt på dine ting, så holder de længere", siger Indah, som specialiserer sig i at designe sneakers, der er slidstærke nok til børn, der leger vildt. Hvis du er overvældet af alle disse muligheder og teknikker, kan du starte med det grundlæggende – og starte med ting du måske allerede har i dit eget køkken og på dit badeværelse! Se klippet ovenfor for detaljerede tips.
Fun fact: Nike Air-bobler kan, lige som andet plastic, blive tågede med tiden på grund af oxidering. Men bare rolig, vi har også et tip til at få dem til at skinne som nye igen. Tjek det ud!
Ekstra point: At skifte mellem dine sneakers er ikke kun godt for dit outfit, det kan også hjælpe dine sko med at holde sig nye i længere tid. Vi lærte fra Nike-kvalitetsingeninører, at efter at have haft dine sko på en hel dag bruger de fleste skummellemsåler 24 til 48 timer på dekompression. Så når du har mulighed for det, kan du give dine sko aktiv restitution ved at skifte mellem to eller flere par.
2. Sådan naturfarver du dine sko – og giver dem nyt liv
Finder du nogensinde et par sko begravet i bunden af dit skab, som er nussede og misfarvede – eller måske er du bare træt af dem? Før du donerer dem væk eller smider dem til genbrug, så overvej at forny dem med et farverigt nyt look! Du får bonuspoint, hvis du prøver en opskrift på naturlig farve, som den ovenfor. "Uanset hvad giver det nyt liv til dine sko, hvis du farver dem", siger Aja. "Men farver du med gurkemeje, kaffe eller madrester er det en kunstnerisk livscyklus!"
Fun fact: Rødbeder er røde, kaffe er brunt ... men hvilken farve, tror du, avokadosten giver? Find det overraskende svar i videoen ovenfor.
Ekstra point: Kend dine materialer! Naturlige farver, som dem vi har snakket om ovenfor, er bedst til naturlige materialer – som bomuld, lærred, ruskind og uld. Syntetiske materialer (som plastic, gummi, polyester), som mange skokomponenter er lavet af, vil ikke absorbere naturlige farver på samme måde. For at genfarve disse skal du bruge en kraftigere farve fra din lokale hobbybutik.
3. Sådan laver du din egen skolim – og redder ødelagte sneakers
"Det handler om historien om, da jeg fik dem, eller om den følelse, jeg får, når jeg tager dem på", siger Aja om sine mange yndlingssko (inklusive det par med sentimental værdi, der ses ovenfor). "De har alle dette magiske aspekt, som jeg ikke helt kan sætte fingeren på – selv efter så lang tid!" Hvis du har et par yndlingssneakers, der har dele, der er ved at gå fra hinanden, så skal du ikke være bange for at bruge noget lim – du skal bare sørge for at se klippet ovenfor for at få tips til, hvad der er muligt at reparere, hvordan du bedst bruger limen, og hvordan du laver din egen lim derhjemme.
Fun fact: Lim lavet af mel, ligesom den
vist ovenfor, har været brugt siden oldtiden
til forskellige kunstformer som bogbinding,
dekupage og mere.
Ekstra point: Er der mere avancerede limtyper derude? Ja, selvfølgelig! Og Nike-kemikere udvikler bedre typer hele tiden. Men selv limtyper til industrielt brug kan degenerere over årtier. For meget fugt eller varme kan accelerere processen, så prøv at undgå dette. Og hvis skoene er virkeligt ødelagte, kan du altid give dem til genbrug i deltagende Nike-butikker.
Mød sneakereksperterne: Aja + Indah
Du fik deres tips ovenfor – nu kan du lære vores værter at kende i denne udgave af "Hands On".
Aja
Fodtøjsdesignspecialist,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Hvad er Blue Ribbon Studio?
"BRS er det kulturelle, kreative og fællesskabsskabende knudepunkt for Nike Design. Vi er epicentret for kreativiteten hos Nike Design. Det er et sted, hvor designere kommer og leger".
Fortæl os om dit job.
"At være BRS-fodtøjsdesignspecialist betyder, at jeg er her for at støtte andre designere og hoppe med på disse kreative frekvenser med alle de forskellige stilarter, teksturer og former. Jeg ser mig selv som mælken i en skål cornflakes. Havremælk, selvfølgelig".
Hvad førte dig hertil?
"Jeg studerede arkitektur på universitetet, og startede oprindeligt hos Nike som 3D-fodtøjsdesigner for tre år siden".
Hvilke personlige træk tager du med i dit arbejde og i livet?
"Jeg er vild med at udforske og springe på hovedet ud i ting! Jeg er konstant nysgerrig, og jeg elsker at prøve nye ting og bringe noget lethed til alting".
Hvornår startede din kærlighed til sneakers?
"Jeg havde Air Jordan 4 Retro "Mars" 2006 på til basketball i 7. klasse. Noget ændrede sig, da jeg fik det første par, og jeg har aldrig set mig tilbage".
Hvad er nogle af dine favoritpar for tiden?
Air Jordan 1 "Not For Resale". "'Please crease'-beskeden på tæerne er så god – den passer lige præcis til skoens kultur".
ISPA Flow: "De har en virkelig fantastisk gennemsigtig overdel. De er sjove at gå i og giver en helt anderledes oplevelse".
Blazer Jumbo: "Designet er så gennemtænkt. Jeg tænkte: 'Det er sådan, du forbedrer en klassiker'".
Indah
Materialedesigner,
Kids’ Footwear @ Nike
Fortæl os om dit job.
"Mit job er at sørge for, at jeg virkelig forstår vores kunders behov for at kunne skabe produkter, der er eftertragtede – samt løse problemer ved at bringe kreativitet, bæredygtighed og cirkularitet ind i materialerne".
Hvornår startede din kærlighed til sneakers?
"Min forbindelse til sneakers er at nyde tid med min familie. Da jeg flyttede til Los Angeles fra Indonesien i 2005, talte jeg ikke engelsk, og mine fætre og kusiner talte ikke indonesisk – men på en eller anden måde knyttede vi bånd igennem sneakers. De tog mig med ud for at ligge i kø til nye lanceringer, og jeg fik nye venner, mens vi ventede. Det hele handler om fællesskabet, som får mig til at føle mig velkommen".
Hvilke personlige træk tager du med i dit arbejde og i livet?
"Jeg er afslappet, udadvendt – en stenbuk. Jeg kan godt lide at prøve nye typer mad, udforske nye vintagebutikker, genbrugsbutikker osv. Det er derfor, at mine sko altid skal være behagelige, for jeg er altid på farten!"
Hvad er nogle af dine favoritpar for tiden?
Air Jordan 4 x Off-White: "De betyder meget for mig, fordi det er en lancering til kvinder. Jo mere de bliver brugt, desto bedre – på mit team snakker vi altid om at finde materialer, der ser bedre ud, når de ældes".
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Min talentfulde ven gav mig dette par. Mange taler dårligt om Mids, men for mig er de så behagelige og nogle af mine favoritter. De er designet af kvinder og fortællingen og colorwayen går amok".
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Endnu en lancering til kvinder, som jeg prøvede meget ihærdigt at få fat i, hvilket heldigvis lykkedes. Jeg elsker det førsteklasses materiale, det quiltede for (så behageligt), ruskindet og snørebåndsspidserne med 'work harder'-printet".
Aja
Fodtøjsdesignspecialist,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Hvad er Blue Ribbon Studio?
"BRS er det kulturelle, kreative og fællesskabsskabende knudepunkt for Nike Design. Vi er epicentret for kreativiteten hos Nike Design. Det er et sted, hvor designere kommer og leger".
Fortæl os om dit job.
"At være BRS-fodtøjsdesignspecialist betyder, at jeg er her for at støtte andre designere og hoppe med på disse kreative frekvenser med alle de forskellige stilarter, teksturer og former. Jeg ser mig selv som mælken i en skål cornflakes. Havremælk, selvfølgelig".
Hvad førte dig hertil?
"Jeg studerede arkitektur på universitetet, og startede oprindeligt hos Nike som 3D-fodtøjsdesigner for tre år siden".
Hvilke personlige træk tager du med i dit arbejde og i livet?
"Jeg er vild med at udforske og springe på hovedet ud i ting! Jeg er konstant nysgerrig, og jeg elsker at prøve nye ting og bringe noget lethed til alting".
Indah
Materialedesigner,
Kids’ Footwear @ Nike
Fortæl os om dit job.
"Mit job er at sørge for, at jeg virkelig forstår vores kunders behov for at kunne skabe produkter, der er eftertragtede – samt løse problemer ved at bringe kreativitet, bæredygtighed og cirkularitet ind i materialerne".
Hvornår startede din kærlighed til sneakers?
"Min forbindelse til sneakers er at nyde tid med min familie. Da jeg flyttede til Los Angeles fra Indonesien i 2005, talte jeg ikke engelsk, og mine fætre og kusiner talte ikke indonesisk – men på en eller anden måde knyttede vi bånd igennem sneakers. De tog mig med ud for at ligge i kø til nye lanceringer, og jeg fik nye venner, mens vi ventede. Det hele handler om fællesskabet, som får mig til at føle mig velkommen".
Hvilke personlige træk tager du med i dit arbejde og i livet?
"Jeg er afslappet, udadvendt – en stenbuk. Jeg kan godt lide at prøve nye typer mad, udforske nye vintagebutikker, genbrugsbutikker osv. Det er derfor, at mine sko altid skal være behagelige, for jeg er altid på farten!"
Hvornår startede din kærlighed til sneakers?
"Jeg havde Air Jordan 4 Retro "Mars" 2006 på til basketball i 7. klasse. Noget ændrede sig, da jeg fik det første par, og jeg har aldrig set mig tilbage".
Hvad er nogle af dine favoritpar for tiden?
Air Jordan 1 "Not For Resale". "'Please crease'-beskeden på tæerne er så god – den passer lige præcis til skoens kultur".
ISPA Flow: "De har en virkelig fantastisk gennemsigtig overdel. De er sjove at gå i og giver en helt anderledes oplevelse".
Blazer Jumbo: "Designet er så gennemtænkt. Jeg tænkte: 'Det er sådan, du forbedrer en klassiker'".
Hvad er nogle af dine favoritpar for tiden?
Air Jordan 4 x Off-White: "De betyder meget for mig, fordi det er en lancering til kvinder. Jo mere de bliver brugt, desto bedre – på mit team snakker vi altid om at finde materialer, der ser bedre ud, når de ældes".
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Min talentfulde ven gav mig dette par. Mange taler dårligt om Mids, men for mig er de så behagelige og nogle af mine favoritter. De er designet af kvinder og fortællingen og colorwayen går amok".
Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Endnu en lancering til kvinder, som jeg prøvede meget ihærdigt at få fat i, hvilket heldigvis lykkedes. Jeg elsker det førsteklasses materiale, det quiltede for (så behageligt), ruskindet og snørebåndsspidserne med 'work harder'-printet".
Bragt til dig af Move to Zero: Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild for at hjælpe med at beskytte sportens fremtid.
Film: Ariel Fisher
Tekst: Gail Dorwin