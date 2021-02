Cosmic Unity: Behind the Design

Hold øje med spild

Bennett Shaw, der er Product Line Manager for Cosmic Unity, er en basketball-entusiast og ikke en ekspert i Nikes Move to Zero. Men under udviklingen af skoen begyndte han at se paralleller mellem det spil, han elsker, og Nikes mission. Begge bygger på ideen om, at man kan blive en lille smule bedre hvert år. "Vi vil hele tiden blive lidt bedre", forklarer Bennett. "Vi er fast besluttede på at prøve at forbedre mængden af genbrug med 5%. Med Cosmic Unity ramte vi 25% målt på vægt". For at nå op på de magiske 25% brugte designerne en unik kombination af delvist genbrugte komponenter og nye, effektivt fremstillede materialer. For eksempel brugte vi 10% Nike Grind-gummi kombineret med nyt materiale til at skabe Crater Foam-mellemsålen. Skoen har også et lagdelt kabelsystem med 99% genbrugt indhold, en indlægssål fremstillet af genanvendt polyester, og ekstralagene består af en blanding af genanvendt polyurethan og polyester. Holdet har også været ekstremt fokuseret på skoens visuelle udtryk for at skabt et hurtigt, elegant og futuristisk look.