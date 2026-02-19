Cosmic Unity: Behind the Design
Opdag, hvordan en basketballsko designet med mindst 25% genanvendt materiale målt på vægt er det næste skridt i Nikes vision om en fremtid med nul spild.
Behind The Design: Cosmic Unity
Det handler ikke om perfektion, men om fremskridt. I basketball gør hver en lille forbedring en forskel, selv hvis det foregår gradvist. Cosmic Unity er næste skridt mod visionen om en fremtid med nul affald. Den er designet med mindst 25% genanvendte materialer målt på vægt, hvilket ikke lyder af så meget, men vores designere er fast besluttede på at skabe bæredygtige designs, der bliver lidt bedre hvert år. Læs historien om, hvordan forvandling af en lille smule skrald kan hjælpe os med at tage endnu et skridt mod vores Move to Zero, der er Nikes rejse mod nul CO2-udledning og nul spild.
Lad os tale om skrald
Fremstillingen af Cosmic Unity kan føres tilbage til lanceringen af Nike Zoom BB II Low "Trash Talk" i 2008. Denne silhuet med dens lave profil var Nikes introduktion til muligheden for at fremstille en sko af genbrugte materialer uden at gå på kompromis med præstation. Cosmic Unity tager denne idé et skridt videre. Holdet har bevidst foretaget hvert valg med et fokus på bæredygtighed som et gennemgående princip – fra designere, der sparer papir ved at skitsere deres ideer digitalt, til produktionsholdet, der har reduceret det antal prøver, de beder om fra fabrikken.
Hold øje med spild
Bennett Shaw, der er Product Line Manager for Cosmic Unity, er en basketball-entusiast og ikke en ekspert i Nikes Move to Zero. Men under udviklingen af skoen begyndte han at se paralleller mellem det spil, han elsker, og Nikes mission. Begge bygger på ideen om, at man kan blive en lille smule bedre hvert år. "Vi vil hele tiden blive lidt bedre", forklarer Bennett. "Vi er fast besluttede på at prøve at forbedre mængden af genbrug med 5%. Med Cosmic Unity ramte vi 25% målt på vægt". For at nå op på de magiske 25% brugte designerne en unik kombination af delvist genbrugte komponenter og nye, effektivt fremstillede materialer. For eksempel brugte vi 10% Nike Grind-gummi kombineret med nyt materiale til at skabe Crater Foam-mellemsålen. Skoen har også et lagdelt kabelsystem med 99% genbrugt indhold, en indlægssål fremstillet af genanvendt polyester, og ekstralagene består af en blanding af genanvendt polyurethan og polyester. Holdet har også været ekstremt fokuseret på skoens visuelle udtryk for at skabt et hurtigt, elegant og futuristisk look.
Brugstestet skrald
WNBA MVP A'ja Wilson var en af de første professionelle spillere, der trak i Cosmic Unity og testede den på banen. Skoen er udstyret med en Zoom Air Strobel i hele skoens længde, der er delvist fremstillet af genbrugt TPU og designet til at følge alle dine bevægelser. Zoom Air Strobel-komponenten er fantastisk til spillere som A'ja med fremragende fodarbejde, men den er designet til alle spillere. "Jeg var meget overrasket over, hvor let den var, og det mener jeg er godt for spillere i enhver position", forklarer A'ja. "Jeg indså, at Cosmic Unity kunne tilpasse sig alle mine skridt og bevægelser, og det er afgørende. En sko skal kunne give sig – ikke for meget, men lige nok til, at man føler sig hurtigere".