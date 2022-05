Aldrig færdig med at drømme: Styrken ved Air

Samarbejdet med Nike var nær aldrig blevet til noget, for Rudy fangede først en brand-repræsentant i allersidste øjeblik på en fodtøjskonference. Hans første telefonopkald til medstifter Phil Knight foregik fra en baggang, og det var i forbindelse med et simpelt 20-minutters testløb i et par Cortez-sko med en Air-demoenhed indeni, at han til sidst blev godkendt.



Det ville være nemt at sige, at resten er historie, men det viste sig, at der skulle dukke mange flere udfordringer op.



De håndsvejsede prototyper, som sprang kilometer inde i lange testløb, hvorefter løberne, der bar skoene, måtte halte hjem i temperaturer omkring frysepunktet.



Det militæragtige hemmelighedskræmmeri – håndhævet af en lokal rockerbande – som Rudy insisterede på, betød, at kun en håndfuld mennesker kendte til hele processen.



Beslutningen om at lancere Nikes første Air-sko Tailwind i sølvmaling, som fik skoen til at gå i stykker inden for få uger.



Alternative innovationer, som aldrig blev til noget: lige fra Spider, en bikage-konstruktion i plastik, til Corrugated Air, som lignede siderne i en papkasse.