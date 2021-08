Undersøger vi vores overbevisninger, kan det gøre os klogere ifølge organisationspsykolog Adam Grant.

Ifølge organisationspsykolog Adam Grant accelererer mængden af information hurtigere end nogensinde før. Og den eneste måde at følge med på er ved at revurdere vores antagelser. I denne episode af Trained besøger den succesfulde forfatter værten Ryan Flaherty, Nike senior director of performance, til en snak om, hvordan vi kan få et åbent sind. Han lægger ud med et råd, han fik af sin udspringstræner, da han var barn – et råd, som hjalp ham med at omfortolke hans frygt (for højder!), og til at forstå, at arbejdsmoral er vigtigere end naturtalent (eller elegance) – hvilket førte til, at Grant vandt en All-American-titel. Dernæst dykker han ned i, hvorfor vi aldrig bør være enige om at være uenige, faren ved at rode sig ind i sundheds- og wellness-kulter og styrken ved at have det, han kalder et "udfordrende netværk".