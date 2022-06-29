Hvad er egenomsorg, og hvordan praktiserer du det, ifølge Dr. Theresa Melito-Conners

Boblebad og ansigtsmasker føles måske nok lækkert, mens det står på, men det er kun en meget lille del af det at drage omsorg for sig selv. Mennesker har kropslige, psykiske og sjælelige behov, som de ikke engang er bevidste om, siger Theresa Melito-Conners, ph.d., og det er på tide, at vi hjælper dem. Hun opdagede selvomsorg, efter hun nær blev ramt af udbrændthed i et job, hvorefter hun tog en doktorgrad i det og lancerede websitet "Dr. MC’s Self-Care Cabaret". I dette afsnit giver hun vært Jaclyn Byrer et glimt bag kulisserne på 10 ting, som er afgørende i forhold til at forbedre ens egen lykke og velvære. Hun taler også om at sætte grænser mellem vores arbejdsliv og personlige liv, og hvordan man gør den næste generation i stand til at drage omsorg for sig selv. Bonus: Dr. MC tager os med på en af sine berømte guidede meditationer, så du selv kan opleve, hvordan selv de simpleste forandringer kan gøre en stor forskel.