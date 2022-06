Sådan forbedrer træning mental sundhed ifølge Dr. Jennifer Heisz

Da Jennifer Heisz, ph.d., besluttede sig for at gennemføre en Ironman, var det ikke for at kunne prale med det. Efter mange års forskning i, hvordan motion kan bekæmpe angst og depression, ville hun mærke effekterne på sig selv. Så lukkede pandemien hendes laboratorium, træningscentrene og aflyste alle konkurrencer. På trods af den ekstra stress og usikkerhed arrangerede hun ikke blot sin egen Ironman, hun gennemførte den solo. Hen ad vejen afdækkede hun pandemi-paradokset: Mental sundhed er både en motivationsfaktor og en barriere, når det kommer til motion. I dette afsnit besøger dr. Heisz vært Jaclyn Byrer for at kickstarte vores miniserie i tre dele om mental sundhed og fortæller os, hvad vi skal gøre, når angsten undertrykker vores lyst til at bevæge os. Hun giver os desuden et lynkursus i, hvad der sker i vores hjerne og krop, når vi oplever angst, stress eller depression, og hvordan bevægelse kan modvirke symptomerne. Ved præcist at beskrive sine videnskabelige konklusioner og sin atletiske rejse viser hun os, hvorfor det ikke er nødvendigt at træne op til en Ironman for at styrke hjernen – det kræver blot, at man bevæger sig en smule hver dag.